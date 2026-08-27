Pertandingan antara Barcelona dan Athletic Bilbao diwarnai tuntutan para pemain klub Katalan untuk mendapatkan penalti, setelah rekrutan anyar Anthony Gordon terjatuh di dalam kotak penalti.

Akun "Archivo VAR" yang mengkhususkan diri dalam menganalisis situasi perwasitan menegaskan bahwa Barcelona tidak layak mendapatkan penalti dalam momen tersebut, seraya menjelaskan bahwa keputusan wasit pertandingan untuk melanjutkan permainan sudah tepat.

Akun tersebut, dalam sebuah unggahan di situs X, menyebutkan bahwa Gordon terlebih dahulu mengoper bola kepada rekannya Raphinha, sebelum kemudian mengalami benturan dari bek Athletic Bilbao Hugo Rincon, namun benturan itu tidak ceroboh dan tidak layak dinilai sebagai pelanggaran.

Ditambahkannya bahwa pemain asal Inggris itu sebenarnya sudah melepaskan bola sebelum terjadinya benturan, yang membuat situasi tersebut tidak sampai pada tingkat untuk diberikannya penalti sesuai aturan.

Kritik "Archivo VAR" tidak terbatas pada momen ini saja, karena melalui situs resminya mereka memberikan penilaian rendah kepada wasit Ortiz Arias sebesar 4 dari 10, dengan menilai bahwa ia menampilkan performa yang mengecewakan dalam memimpin pertandingan dan melakukan sejumlah kesalahan yang berdampak dalam menilai beberapa situasi.

Akun tersebut menjelaskan bahwa wasit keliru dalam menerapkan prinsip pemberian keuntungan dalam salah satu momen setelah adanya dua pelanggaran yang terjadi bersamaan, serta mengabaikan sebuah kartu peringatan yang jelas layak diterima Xavi Espart, dan tidak mengeluarkan kartu kuning kepada Lamine Yamal setelah sebuah tekel yang digambarkannya nyaris berbuah kartu merah, sementara ia tepat dalam beberapa keputusan lainnya, di antaranya tidak memberikan penalti untuk Barcelona dalam momen Gordon.

Momen tersebut terjadi dalam laga antara Barcelona dan Athletic Bilbao pada pembuka perjalanan kedua tim di ajang Liga Spanyol, yang berakhir dengan kemenangan klub Katalan 2-0 di kandang sendiri, berkat dua gol Raphinha pada menit ke-37 dan Fermin Lopez pada menit ke-81, sehingga tim asuhan Hansi Flick meraih tiga poin pertamanya di musim baru.

Pertandingan ini menyaksikan penampilan perdana bintang Spanyol Rodri dengan seragam Barcelona, setelah ia tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua, sementara tim menampilkan performa serangan yang kuat dan menciptakan banyak peluang, namun kegemilangan kiper Unai Simon menghalangi bertambahnya pundi-pundi gol klub Katalan.

Anda dapat mendiskusikan topik dan berita ini secara lebih mendalam di forum "Kooora"