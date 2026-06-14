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Duitsland CuraçaoIMAGO
Siep Engelen

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Wasit melakukan kesalahan yang sangat jelas dalam pertandingan Jerman melawan Curaçao, VAR tidak melakukan intervensi

Germany vs Curacao
Germany
Curacao
World Cup
D. Advocaat
L. Sane

Jerman dan Curaçao menyuguhkan babak pertama yang seru di Houston Stadium pada Minggu malam. Namun, di awal pertandingan terjadi momen yang menarik, di mana tim Jerman tampak merasa dirugikan oleh keputusan wasit.

Setelah tendangan Leroy Sané yang berubah arah pada menit ke-11, Jerman menuntut tendangan sudut, tetapi wasit Jalal Jayed, yang mengejutkan tim Jerman, justru memberikan tendangan gawang kepada Curaçao. VAR tidak campur tangan, yang menyebabkan kebingungan di lapangan.

Namun, menurut aturan yang berlaku di Piala Dunia, hal ini dapat dijelaskan. VAR memang diperbolehkan untuk campur tangan jika tendangan sudut diberikan secara keliru, karena hal itu dapat langsung menghasilkan gol. 

Sebaliknya, jika tendangan sudut justru tidak diberikan, seperti yang terjadi di sini, intervensi tidak diperbolehkan. Keputusan wasit, meskipun jelas-jelas salah, tetap berlaku.

VAR, Zakhele Siwela, bertindak sesuai protokol, meskipun para pemain Jerman merasa frustrasi. Selain itu, para pemain Jerman bukanlah satu-satunya yang mengajukan keluhan kepada wasit. 

World Cup
Germany crest
Germany
GER
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Ivory Coast
CIV
World Cup
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Ecuador
ECU
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Curacao
CUW

Pelatih timnas Curaçao, Dick Advocaat, juga secara tegas mengajukan protes kepada Jayed saat memasuki jeda babak pertama. Terutama penalti yang diberikan untuk Jerman tepat sebelum jeda babak pertama menimbulkan ketidakpuasan di tim Curaçao, yang akibatnya harus kembali ke ruang ganti dengan tertinggal 3-1. 

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