Wasit laga Al-Feiha: Menyaksikan skandal terbesar Al-Hilal dan menyingkirkannya dari Piala Dunia

Kondisi pesimisme menyelimuti para pendukung Al Hilal, setelah mengetahui wasit yang akan memimpin pertandingan yang dinanti antara tim mereka melawan Al Fayha di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Hilal akan bertandang ke markas Al Fayha, hari ini Kamis, di Stadion Kota Olahraga Al Majmaah, dalam laga pembuka pekan kedua Liga Roshn.

Surat kabar Arab Saudi "Al Riyadhiah" menyebutkan bahwa wasit asal Belanda, Danny Makkelie, adalah orang yang akan memimpin pertandingan dari dalam lapangan, dibantu oleh dua rekan senegaranya Hessel Steegstra dan Jan de Vries, wasit asal Kroasia Ivan Bebek sebagai wasit video, serta wasit Arab Saudi Mohammed Abushugarah sebagai wasit keempat.

Pertandingan ini akan menjadi laga kesembilan yang dipimpin wasit asal Belanda tersebut untuk tim Al Hilal di seluruh kompetisi, setelah sebelumnya memimpin 8 pertandingan di 4 turnamen berbeda antara tahun 2018 dan 2025.

Selama delapan pertandingan tersebut, Al Hilal hanya meraih kemenangan di 4 kesempatan, dengan persentase keberhasilan 50%, sementara imbang di dua kesempatan, dan mengalami kekalahan di jumlah yang sama.

Kekalahan pertama sangat mengguncang, yaitu pada semifinal Piala Pelayan Dua Tanah Suci 2019, ketika Al Hilal kalah dari Al Taawoun dengan skor telak 5-0, dalam sebuah kejutan berbobot berat.

Adapun yang kedua, terjadi pada pertandingan terakhir yang dipimpin Makkelie untuk "Sang Pemimpin", ketika kalah dari klub Brasil Fluminense dengan skor 1-2, hingga tersingkir dari turnamen Piala Dunia Antarklub pada babak perempat final.

Sebaliknya, wasit asal Belanda tersebut menjadi saksi penobatan Al Hilal sebagai juara Piala Super Arab Saudi 2022, setelah menang atas Al Faisaly melalui adu penalti di pertandingan final.

Perlu diingat bahwa Makkelie baru memimpin satu pertandingan pada musim ini, antara Utrecht dan AZ Alkmaar, di pekan kedua Liga Belanda.

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