Real Madrid akan bertandang ke markas Racing Santander, dalam laga yang dinanti-nantikan di Stadion "Campos de Sport de El Sardinero", di tengah penantian terhadap keputusan-keputusan wasit, setelah pengaturan pertandingan ini dipercayakan kepada wasit Jose Luis Munuera Montero, dengan bantuan Luis Mario Melero Lopez pada teknologi wasit video asisten "VAR".

Badan perwasitan mengumumkan 24 jam sebelum pertandingan dimulai, pemilihan duet tersebut untuk memimpin laga, di mana Munuera Montero akan memimpin pertandingan dari lapangan, sementara Melero Lopez akan menangani tugas teknologi video.

Penunjukan ini memicu keberatan di dalam tubuh Real Madrid, sebab sebelumnya saluran televisi resmi klub telah menayangkan video-video yang menyoroti sejumlah keputusan wasit terdahulu kedua wasit tersebut yang dianggap kontroversial, dan menilai bahwa keputusan itu merugikan tim Los Blancos.

Meski demikian, kehadiran kontroversi perwasitan dalam panggung Madrid meredup setelah laga El Clasico, yang berlangsung relatif tenang dari sisi ini, terutama setelah rangkaian 5 kemenangan beruntun yang diraih tim, yang menyaksikan beberapa situasi kontroversial, di antaranya tidak diusirnya Arda Guler saat menghadapi Sevilla.