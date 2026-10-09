Komite Teknik Wasit di Spanyol mengumumkan penunjukan Isidro Diaz de Mera sebagai wasit untuk pertandingan Real Madrid melawan Villarreal, yang dijadwalkan berlangsung di Stadion "Santiago Bernabeu", sementara Alejandro Muniz mengemban tanggung jawab sebagai operator teknologi wasit video asisten "VAR", dalam laga yang mengharuskan tim ibu kota meraih kemenangan untuk melanjutkan persaingannya dengan Barcelona.

Komite Teknik Wasit mengungkap susunan tim pengadil pertandingan sedikit lebih dari 24 jam sebelum kickoff, menjelaskan bahwa Diaz de Mera, yang berasal dari asosiasi Castilla-La Mancha, akan memimpin pertandingan dari lapangan, sedangkan Muniz, yang berasal dari asosiasi Galicia, akan bertanggung jawab atas ruang video di Las Rozas.

Penunjukan ini datang di tengah suasana yang penuh kontroversi perwasitan menyusul derbi Madrid terakhir, yang memicu protes dari para pendukung Real Madrid atas sejumlah keputusan, di tengah tudingan terhadap wasit yang tidak melakukan intervensi pada momen-momen kontroversial.

Namun perhatian terbesar tertuju pada pertandingan Barcelona melawan Getafe, yang berlangsung beberapa jam sebelum laga Real Madrid, setelah Trujillo Suarez ditunjuk sebagai operator teknologi video, wasit yang dituding oleh para pendukung klub ibu kota mengabaikan tuntutan kartu merah untuk Lee Kang-in akibat pelanggarannya terhadap Federico Valverde, serta kartu merah untuk Cuti Romero setelah menginjak Jude Bellingham selama derbi.

Real Madrid menjalani laga melawan Villarreal di bawah tekanan untuk harus meraih poin, demi mempertahankan tempo persaingan dengan Barcelona, pada saat kontroversi perwasitan menambah ketegangan pada suasana giornata ini.