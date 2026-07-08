'Wasit François Letexier tidak bisa disalahkan atas perannya dalam pertandingan Argentina melawan Mesir'

Danny Koevermans berpendapat bahwa wasit François Letexier tidak bisa disalahkan atas keputusannya selama pertandingan Argentina melawan Mesir (3-2). Setelah pertandingan babak 16 besar Piala Dunia itu berakhir, banyak yang membicarakan peran wasit, tetapi menurut analis ESPN tersebut, sang wasit sendiri tidak banyak melakukan kesalahan.

Pertandingan pada Selasa malam itu benar-benar spektakuler. Mesir sempat memimpin 0-2, tetapi dalam seperempat jam terakhir, Argentina berhasil membalikkan keadaan: 3-2. Setelah pertandingan, pembicaraan berfokus pada comeback sensasional tersebut, tetapi juga pada sejumlah keputusan wasit.

Misalnya, sebuah gol Mesir dianulir setelah intervensi VAR karena diduga didahului oleh pelanggaran yang dilakukan Mesir. Dan sesaat sebelum gol 3-2 Argentina, Mesir mengklaim—namun sia-sia—bahwa terjadi pelanggaran terhadap baik Mohamed Salah maupun Hamdi Fathi di area penalti di sisi lapangan yang berlawanan.

Bagi Arnold Bruggink, yang paling membekas setelah pertandingan adalah gol Mesir yang dianulir, seperti yang ia ceritakan dalam program WK Praat di ESPN. “Saya benar-benar sangat mendukung cara penggunaan VAR di Piala Dunia ini, karena sebenarnya VAR digunakan sesedikit mungkin.”

“Tapi hari ini… Jika Anda menghentikan tayangan pada saat itu juga, dan menayangkannya tiga kali dalam gerakan lambat, itu bisa saja dilakukan. Namun menurut saya, hal itu berlebihan. Menurut aturan, hal itu memang mungkin, tetapi sebenarnya tidak perlu dilakukan,” kata sang analis.

Menurut Koevermans, yang juga memiliki pengalaman sebagai wasit, wasit Letexier tidak bisa disalahkan atas gol yang dianulir tersebut. “Dia membiarkannya berlalu, jadi dia menganggap itu bukan pelanggaran. Tapi kalau dia dipanggil ke layar, saya belum pernah melihat wasit utama di FIFA yang akan mengatakan bahwa setelah melihat tayangan ulang, itu tetap bukan pelanggaran. Itu tidak mungkin terjadi.”

Kees Kwakman tahu mengapa hal itu terjadi. “Karena dari tayangan ulang terlihat jelas ada seseorang yang menginjak kaki lawan. Dan itu terjadi lagi, dan lagi. Sebagai wasit, Anda sebenarnya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi.”

Pada gol 3-2 pun, Letexier tidak melakukan kesalahan apa pun, menurut Koevermans. “Di situ juga cahayanya sangat redup. Dia pun tidak melihatnya. Kita hanya punya sepasang mata. Jika kamu kebetulan melihat ke arah lain, kamu tidak bisa melihatnya. Jadi, VAR seharusnya memintanya untuk melihat layar. Dia tidak melakukannya, tapi kamu tidak bisa menyalahkan wasit,” kata Koevermans, yang didukung oleh Kwakman: “Wasit juga tidak mungkin melihat bahwa dia menginjak kakinya.”