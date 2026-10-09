Penunjukan wasit asal Spanyol, Alejandro Hernandez Hernandez, untuk memimpin laga El Clasico mendatang antara Barcelona dan Real Madrid memicu kontroversi lebih awal, setelah sejumlah laporan mengungkap penugasannya untuk pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada 25 November di Stadion "Spotify Camp Nou", untuk musim ketiga secara beruntun.

Dalam sebuah artikel opini yang dimuat surat kabar Catalan "Mundo Deportivo" yang dekat dengan Barcelona, jurnalis Xavier Bosch mempertanyakan alasan di balik bocornya nama wasit berminggu-minggu sebelum laga yang dinanti-nantikan itu, dengan menilai bahwa momen pengumuman penunjukannya menimbulkan keheranan, terutama dengan masih berlangsungnya kompetisi Liga Spanyol dan adanya sejumlah pertandingan penting sebelum El Clasico, terutama laga Barca melawan Getafe lalu Real Betis.

Ia juga berbicara tentang reaksi yang diperkirakan datang dari saluran televisi Real Madrid, yang ia gambarkan sebagai "selalu berat sebelah", yang terbiasa menayangkan cuplikan keputusan-keputusan wasit yang menurut mereka merugikan tim kerajaan tersebut.

Kenangan Wasit yang Tak Terlupakan oleh Barcelona

Artikel itu menyinggung bahwa para pendukung Barcelona dengan cepat mengenang dua laga El Clasico terakhir yang dipimpin oleh wasit Spanyol tersebut, meski tim Catalan itu mengalahkan rival mereka pada kedua pertandingan selama dua musim lalu.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Sang penulis berhenti sejenak pada laga kedua tim di musim pertama Hansi Flick, ketika Barcelona nyaris memastikan gelar Liga Spanyol di Stadion "Lluis Companys" di Montjuic, sebelum sejumlah keputusan wasit memicu kontroversi luas, yang paling utama adalah tidak diberikannya penalti akibat handball yang mengenai Aurelien Tchouameni, di samping dianulirnya gol Ferran Torres, menurut narasi artikel tersebut, sebelum pertandingan berakhir dengan kemenangan Barcelona 4-3.

Real Madrid Pun Mengenang El Clasico

Sebaliknya, artikel itu menyinggung bahwa para pendukung Real Madrid menyimpan kenangan yang berbeda tentang laga musim lalu, yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 2-0.

Sang penulis menyebutkan bahwa kemenangan itu, yang datang lewat dua gol dari pemain yang kini tak lagi berada di dalam skuad tim, Marcus Rashford dan Ferran Torres, memberi Barcelona kesempatan merayakan gelar Liga Spanyol di hadapan para pendukungnya dan atas rival tradisionalnya, dalam sebuah pemandangan yang digambarkan artikel tersebut sebagai pukulan telak bagi Real Madrid dan pelatihnya saat itu, Alvaro Arbeloa.

Sang penulis menutup artikelnya dengan mempertanyakan alasan di balik pemilihan Hernandez Hernandez untuk musim ketiga secara beruntun, di tengah kontroversi yang menyertai keputusan-keputusannya sebelumnya di laga-laga El Clasico, serta apakah penunjukannya yang lebih awal akan meningkatkan ketegangan menjelang salah satu pertandingan terbesar musim ini.