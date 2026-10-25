Para penggemar sepak bola menanti laga El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid, malam ini Minggu, di Stadion Spotify Camp Nou, pada pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Jurnalis Jota Jordi mengungkap bahwa ia berbicara dengan sejumlah pemain ruang ganti Barcelona menjelang El Clasico.

Surat kabar Sport memuat apa yang dikatakan Jordi selama program "Hanya untuk Fans Barcelona", di mana ia menyebut bahwa Lamine Yamal dan wasit merupakan dua sumber kekhawatiran paling menonjol di dalam tim Catalan tersebut.

Jota Jordi menjelaskan bahwa ia kembali bertanya kepada para pemain dari ruang ganti tim Catalan untuk mengetahui bagaimana persiapan mereka menghadapi laga ini.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Menurut informasi yang ia miliki, ada sejumlah kekhawatiran tentang cara pelatih Jose Mourinho meminta para pemainnya menangani pertandingan ini, terutama terkait bagaimana membatasi bahaya dari Lamine Yamal.

Jota Jordi menghindari membicarakan ketakutan secara langsung, tetapi ia menegaskan adanya kekhawatiran di dalam tim Catalan terhadap kemungkinan tindakan kasar terhadap Yamal.

Ia menjelaskan, "Saya tidak ingin mengatakan bahwa ada ketakutan, karena kata ketakutan bukan ungkapan yang tepat, tetapi memang ada sejumlah kekhawatiran tentang cara Jose Mourinho meminta para pemainnya menangani Lamine, dan apa yang akan ia minta mereka lakukan terhadapnya."

Di antara hal yang menimbulkan kekhawatiran, menurut penuturannya, adalah apa yang mungkin terjadi pada menit-menit awal pertandingan. Diperkirakan Barcelona akan mengawasi dengan cermat pelanggaran-pelanggaran yang dialami Yamal, mengingat kemungkinan pemain sayap Spanyol itu menjadi sasaran banyak pelanggaran sejak awal laga.

Jota Jordi berkata, "Kami merasa sangat khawatir tentang setengah jam pertama, khususnya sepuluh atau dua puluh menit pertama bersama Lamine Yamal. Mereka akan menyasarnya dari segala arah," seraya menegaskan bahwa persoalan ini termasuk hal paling menonjol yang menjadi perhatian para pemain Barcelona.

Di samping apa yang mungkin terjadi pada Yamal, Jota Jordi menyinggung soal wasit sebagai persoalan lain yang menimbulkan kekhawatiran di dalam ruang ganti.

Menurut apa yang ia sebutkan dalam program audionya, sebagian pemain menyampaikan kepadanya kekhawatiran mereka tentang keputusan-keputusan wasit selama pertandingan.

Jota Jordi mengatakan bahwa salah satu ungkapan yang ia dengar dari para pemain Barcelona ketika ia bertanya kepada mereka tentang pertandingan adalah "apa yang menanti kami soal wasit".

Sebagai penutup, Jordi menyampaikan pesan kepada tim wasit, memintanya untuk secara khusus memperhatikan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dialami Yamal.