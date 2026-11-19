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Dua wasit Spanyol angkat bicara untuk membela diri di tengah gelombang kritik. Mereka menyampaikan pesan jelas untuk para suporter: "Kami tidak menciptakan aturan, kami hanya menerapkannya." Ada pula kejutan besar: kecerdasan buatan yang memilih momen-momen kontroversial, bukan manusia.

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Wasit José Luis Munuera Montero dan Jorge Figueroa Vázquez berbicara dalam pertemuan yang digelar Asosiasi Jurnalis Olahraga di Sevilla, seperti dilansir radio Spanyol "Cadena SER".

"Kami meyakini ketelitian dan komitmen. Kami dituntut memenuhi standar yang sangat tinggi dan tidak punya banyak ruang untuk melakukan kesalahan. Sayangnya, orang tidak memahami bahwa bukan wasit yang melakukan pelanggaran. Kami bertanggung jawab menerapkan aturan yang ditetapkan oleh International Football Association Board untuk kami tafsirkan," kata Munuera.

Ia menambahkan: "Selama para suporter belum memahami bahwa kami bukan pihak yang bersalah, situasinya akan tetap sangat sulit. Setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya, entah itu penalti atau kartu merah. Kami berusaha keras menjaga kredibilitas kami di lapangan."

"Transparansi membantu kita semua untuk saling mengenal dengan lebih baik. Jika kami melakukan kesalahan, kamilah yang menanggung konsekuensi terbesar. Kami memiliki sistem penilaian dan kriteria yang jelas. Ada pengawasan ketat terhadap aspek teknis, fisik, psikologis, dan disiplin. Kritik yang membangun meningkatkan performa kami," ujar Munuera.

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Sang wasit menjelaskan: "Ada pemain yang membuat kami terkejut dengan pengetahuan mereka tentang aturan permainan dan kemampuan mereka berdiskusi, sama seperti yang dilakukan banyak pelatih. Kami adalah pihak pertama yang ingin menjelaskan kriteria yang kami terapkan di lapangan."

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Ia menambahkan: "Model perwasitan kini menjadi lebih terbuka. Kami ingin para pemain berkomunikasi dengan kami, tetapi terkadang hal itu bukan yang paling tepat. Kami mengenal para pemain dengan baik, dan mereka juga mengenal kami."

Munuera mengejutkan banyak pihak dengan mengungkapkan bahwa pemilihan momen dan adegan kontroversial dalam program "Tiempo de Revisión" dilakukan oleh kecerdasan buatan.

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Ia menegaskan: "Banyak hal yang tecermin dari seorang pelatih ketika ia membahas suatu momen dalam konferensi pers dan melakukannya dengan logika serta argumen yang masuk akal. Kami perlu lebih menjangkau para suporter. Hal itu masih kurang dari kami, meskipun kami menggunakan berbagai cara untuk mencoba membuat mereka lebih mengenal kami."

Ia melanjutkan: "Momen-momen untuk program Tiempo de Revisión dipilih oleh kecerdasan buatan. Tidak ada orang yang memilihnya. Kami berusaha menjangkau sebanyak mungkin orang. Kami melakukan wawancara dan menghadiri berbagai acara agar semua orang tahu bagaimana kami bekerja."

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Ia juga menyampaikan: "Kami membutuhkan panggung yang lebih besar di program radio dan televisi agar orang-orang memahami alasan di balik keputusan yang kami ambil."

Terkait polemik seputar insiden dalam laga Real Madrid kontra Sevilla yang melibatkan Güler dan Peque di Stadion Santiago Bernabéu, Figueroa Vázquez turut angkat bicara: "Ada tayangan yang tidak cukup jelas untuk mengambil keputusan."

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Ia melanjutkan: "Jika Anda melihat tayangan yang tidak memungkinkan Anda menentukan apakah bola mengenai dada, tangan, atau bahunya, berarti kamera-kamera itu tidak memberikan kejelasan yang cukup. Kamera tersebut tidak memberikan jaminan yang diperlukan untuk mengambil keputusan sesuai protokol. Itu pertanyaan yang harus diajukan kepada tim siaran televisi."

Perwasitan Spanyol tengah menjalani periode penuh tekanan besar, seiring makin panasnya polemik soal keputusan wasit di setiap pekan serta saling tuding antara klub dan suporter.

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Munuera menilai solusinya terletak pada transparansi dan komunikasi yang lebih besar dengan para suporter, agar semua orang memahami bahwa wasit adalah manusia yang bisa berbuat salah, tetapi tidak sengaja melakukan kesalahan.

Kedua wasit menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah melindungi permainan, menerapkan aturan secara adil, dan menjaga kredibilitas kompetisi, sekalipun itu berarti harus menerima kritik pedas setelah setiap pertandingan.

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Pada akhirnya, pesan Munuera tetap jelas bagi semua pihak: "Wasit bukanlah penjahat dalam persamaan ini." Mereka adalah bagian dari permainan yang berusaha memberikan yang terbaik dalam kondisi sulit dan di bawah tekanan yang tak pernah berhenti.