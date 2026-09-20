José Vicente Hernáez, penulis dan kritikus terkenal di surat kabar Spanyol "Marca", menyentuh luka menganga di tubuh Real Madrid, menyusul kekalahan pahit dalam derbi Madrid, dari Atletico dengan skor dua gol berbanding satu, mengulas dengan gayanya yang blak-blakan krisis yang tengah dialami Los Blancos.

Dalam sebuah artikel opini yang tajam yang diterbitkan setelah kejatuhan di hadapan Atletico Madrid, Hernáez membedah keraguan yang menyelimuti awal musim Los Blancos, menegaskan bahwa pertunjukan serangan di Bernabeu tak lebih dari tipuan yang menyembunyikan ketidakberdayaan sepak bola di luar kandang.

Ia mengarahkan panah kritiknya secara langsung kepada pelatih José Mourinho yang datang untuk menghapus kekecewaan masa lalu, namun justru terjatuh ke dalam jebakan yang sama.

Perlu dicatat bahwa José Mourinho, pelatih Real Madrid, mengecam wasit setelah timnya kalah dengan skor 1-2 dari tuan rumah Atletico Madrid, dalam laga puncak pekan ketujuh Liga Spanyol, menegaskan bahwa dua pemain Los Rojiblancos layak diusir pada babak pertama.

Berikut teks lengkap artikel tersebut:

Benar. Mereka mencetak banyak gol di Stadion Bernabeu, tetapi gelar (setidaknya gelar liga) ditentukan di luar kandang.

Dan jauh dari Bernabeu, tim Madrid ini menguji kesabaran para pendukungnya. Tidak, hal itu sama sekali tidak berguna.

Mereka menang atas Espanyol lewat gol Carlos Espí setelah berakhirnya waktu normal pertandingan. Hal serupa terulang di Elche, ketika mereka menyia-nyiakan keunggulan dua gol, dan Espí kembali harus menyelamatkan keadaan.

Mereka kalah dari Real Betis, yang bahkan tak mampu mereka bobol satu gol pun ke gawangnya. Dan kini mereka kalah di Stadion Wanda Metropolitano dari Atletico Madrid, yang sebenarnya bisa memperburuk keadaan dengan ketidakpuasan atas keunggulan dua gol tanpa balas, dan di atas semua itu, mereka berjuang keras untuk tetap bertahan dalam pertandingan meskipun Real Madrid bermain dengan sepuluh pemain.

Benar bahwa cobaan Real Madrid di Stadion Wanda Metropolitano dimulai dari kesalahan Huijsen. Penempatan posisinya yang buruk menyebabkan penalti yang memberi Atletico Madrid keunggulan 1-0, dan juga berujung pada pengusirannya.

Hal ini membuat tim berada dalam situasi kritis, tertinggal 1-0, bermain dengan sepuluh pemain, dan tampak menuju kekalahan total. Atletico Madrid nyaris menyerah, tetapi mereka cukup puas menikmati sorak-sorai pendukung Wanda Metropolitano. Hal itu menyelamatkan mereka dari bencana yang lebih besar.

Apa yang akan terjadi seandainya Huijsen tidak melakukan kesalahan itu? Kita tidak akan pernah tahu, tetapi jelas bahwa Real Madrid tidak menciptakan ancaman berarti bagi Oblak hingga saat itu.

Bahkan kartu merah potensial yang lolos dari Cuti Romero setelah menginjak lutut Bellingham pun bukan alasan yang dapat diterima, karena kenyataannya Real Madrid tidak bermain untuk memenangkan pertandingan.

Singkatnya: Mourinho tiba di bangku cadangan Real Madrid dengan harapan menghapus kenangan dua musim terakhir, tetapi ia tidak berhasil melakukannya. Benar bahwa mereka meraih kemenangan telak di Stadion Santiago Bernabeu meskipun performa mereka menurun di babak kedua, tetapi kenyataannya liga baru saja dimulai, dan mereka tertinggal enam poin dari pemuncak klasemen. Omong-omong, perbandingan tidak ada gunanya.

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