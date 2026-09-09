Bintang serang Brasil itu pada laga melawan Nerazzurri, Selasa malam, diperintahkan keluar lapangan oleh pelatih Real Jose Mourinho pada menit ke-87 dan sejatinya akan digantikan oleh Alvaro Carreras - tetapi hal itu untuk sementara tidak terjadi.

Karena menurut pandangan wasit Michael Oliver Vinicius bergerak terlalu lambat saat meninggalkan lapangan - dengan alasan yang jelas untuk menghabiskan waktu sebanyak mungkin saat Los Blancos unggul 2-1 -, Carreras pun seketika ditolak untuk masuk.

Madrid pun harus bermain untuk sementara waktu dengan kekurangan satu pemain dan nyaris saja dihukum karenanya. Inter mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan mendapatkan peluang setelah serangan dari sisi kiri melalui Henrikh Mkhitaryan. Hanya dengan susah payah kiper Real Thibaut Courtois bisa mengamankan tembakan mantan pemain Dortmund itu.

Baru setelah Los Blancos membuang bola ke sepak pojok dan dengan demikian menyebabkan pertandingan terhenti, Carreras diizinkan masuk ke lapangan. Sejak Vini Junior ditarik keluar, saat itu sudah lewat lebih dari satu menit, yang dihabiskan pemain 23 tahun itu hanya dengan berdiri di tepi lapangan.

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Aturan baru apa yang diterapkan pada Vinicius Junior?

Sejak Piala Dunia, wasit memang sudah memiliki kemungkinan untuk menunda pergantian pemain apabila pemain yang ditarik keluar terlalu banyak membuang waktu secara tidak perlu dalam perjalanannya kembali ke bangku cadangan.

Karena Vini Jr. membutuhkan jauh lebih dari maksimal sepuluh detik yang ditetapkan untuk berjalan ke tepi lapangan - ia sempat bertepuk tangan ke arah tribune saat meninggalkan lapangan, dari tempat yang untuk sementara terdengar siulan terhadapnya - wasit Oliver pun memutuskan untuk menerapkan aturan baru itu secara tegas.

Aksi itu tidak lagi berpengaruh pada hasil akhir. Setelah gol dari Kylian Mbappe dan Federico Valverde, Madrid menang tipis 2-1 pada laga pembuka Liga Champions. Inter hanya mampu mencetak gol balasan lewat Carlos Augusto.