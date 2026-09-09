Bintang ofensif Brasil itu ditarik keluar oleh pelatih Real Jose Mourinho pada menit ke-87 dalam laga melawan Nerazzurri pada Selasa malam dan sejatinya akan digantikan oleh Alvaro Carreras - tetapi hal itu awalnya tidak terjadi.

Karena menurut pandangan wasit Michael Oliver Vinicius bergerak terlalu lambat meninggalkan lapangan - dengan alasan yang jelas untuk menghabiskan waktu sebanyak mungkin saat Los Blancos unggul 2-1 -, Carreras pun seketika ditolak untuk masuk.

Dengan demikian, Madrid harus bermain untuk sementara waktu dengan kekurangan satu pemain dan nyaris saja dihukum karenanya. Inter berusaha memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan mendapat peluang usai serangan dari sisi kiri lewat Henrikh Mkhitaryan. Hanya dengan susah payah kiper Real Thibaut Courtois bisa menepis tembakan mantan pemain Dortmund itu.

Barulah ketika Los Blancos membuang bola ke sepak pojok dan dengan demikian menyebabkan pertandingan terhenti, Carreras diizinkan masuk ke lapangan. Sejak Vini Junior ditarik keluar, saat itu sudah lebih dari satu menit berlalu, yang membuat pemain 23 tahun itu hanya berdiri di sisi lapangan.

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Aturan baru apa yang diterapkan pada Vinicius Junior?

Sejak Piala Dunia, wasit sudah memiliki kemungkinan untuk menunda pergantian pemain apabila pemain yang ditarik keluar terlalu banyak membuang waktu saat berjalan kembali ke bangku cadangan.

Karena Vini Jr. membutuhkan jauh lebih lama daripada batas maksimum sepuluh detik untuk berjalan ke tepi lapangan - ia sempat bertepuk tangan ke arah tribun saat meninggalkan lapangan, dari sana sempat terdengar siulan terhadap dirinya - Oliver pun memutuskan untuk menerapkan aturan baru tersebut secara tegas.

Aksi itu tidak lagi memengaruhi hasil akhir. Setelah gol dari Kylian Mbappe dan Federico Valverde, Madrid menang tipis 2-1 pada laga pembuka Liga Champions. Inter hanya mampu mencetak gol balasan lewat Carlos Augusto.