'Wasit asal Somalia yang ditolak dan menjadi perbincangan luas itu memiliki hubungan dengan organisasi teroris'

Beberapa hari terakhir ini, wasit asal Somalia, Omar Artan, menjadi sorotan media. Ia ditolak masuk ke Amerika Serikat, yang memicu kemarahan para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Seorang pejabat Gedung Putih kini telah memberikan penjelasan mengenai masalah tersebut.

Ini seharusnya menjadi Piala Dunia pertama dalam karier Artan, tetapi mimpi itu pun sirna. Saat tiba di Amerika Serikat, wasit berusia 34 tahun itu ditolak dan langsung dipulangkan.

Dalam wawancara dengan The New York Times, Artan menceritakan apa yang terjadi di bandara Miami, tempat ia tiba akhir pekan lalu.

“Mereka menginterogasi saya selama sebelas jam mengenai negara saya, politik di sana, alasan kunjungan saya, dan organisasi teroris Al-Shabab.”

“Saya telah menunjukkan kepada mereka foto-foto karier wasit saya dan berbagai dokumen resmi FIFA, tetapi mereka tetap memutuskan untuk memulangkan saya,” tutup Artan.

Selasa malam, Andrew Giuliani, ketua ‘The White House FIFA Task Force’, angkat bicara. Ia menjelaskan mengapa Amerika memutuskan untuk menolak masuknya pria asal Somalia tersebut.

“Kami memiliki alasan yang sangat kuat untuk tidak mengizinkannya masuk. Ada kekhawatiran besar. Pria ini memiliki hubungan dengan anggota organisasi teroris Al-Shabab.”

Kedutaan Besar Somalia di Amerika Serikat saat ini masih berupaya keras untuk menyelesaikan masalah ini bagi Artan. Jadi, masih ada peluang kecil bahwa ia akan tetap menjadi wasit di Piala Dunia.