Wasit asal Brasil akan memimpin pertandingan Mesir melawan Belgia... dan wasit asal Italia akan memimpin pertandingan Arab Saudi melawan Uruguay

Komite Wasit Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah mengumumkan tim wasit yang ditugaskan untuk memimpin sejumlah pertandingan pada putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Stadion Mercedes-Benz akan menjadi tuan rumah pertandingan seru antara tim nasional Spanyol dan Cape Verde pada hari Senin mendatang dalam kompetisi tersebut.

Komite Wasit FIFA menugaskan wasit asal Yordania, Adham Makhadmeh, untuk memimpin pertandingan yang dinantikan antara kedua tim tersebut.

Makhadeh akan dibantu oleh Muhammad Al-Khalaf sebagai asisten pertama dan Ahmad Al-Ruwali sebagai asisten kedua, sementara Andres Rojas akan bertindak sebagai wasit keempat dan Alexander Guzman sebagai wasit kelima.

Mesir vs Belgia

Dalam pertandingan lain, Stadion Lumin akan menjadi tuan rumah pada Senin mendatang untuk pertandingan yang dinantikan antara tim nasional Mesir dan Belgia dalam putaran pertama babak penyisihan grup.

Komite Wasit memutuskan untuk menugaskan wasit Brasil Ramon Abate, yang berusia 36 tahun, untuk memimpin pertandingan antara kedua tim.

Tim wasit pertandingan ini terdiri dari Danilo Manes sebagai asisten pertama, Rafael Alves sebagai asisten kedua, sementara Kevin Ortega akan bertugas sebagai wasit keempat, dan Michael Ory sebagai wasit kelima.

Arab Saudi vs Uruguay



Stadion Hard Rock juga akan menjadi tuan rumah pertandingan seru antara tim nasional Arab Saudi dan Uruguay pada Selasa mendatang, dalam rangkaian pertandingan putaran pertama fase grup.

Komite Wasit menugaskan wasit Italia Maurizio Mariani, yang berusia 44 tahun, untuk memimpin pertandingan yang dinantikan antara kedua tim.

Mariani akan dibantu oleh Daniele Bindoni sebagai asisten pertama dan Alberto Tegoni sebagai asisten kedua, sementara Drew Fisher akan bertindak sebagai wasit keempat dan Michael Parvigen sebagai wasit kelima.



Iran vs Selandia Baru





Dalam rangkaian pertandingan hari yang sama, Stadion Sofi akan menjadi tuan rumah pertandingan antara tim nasional Iran dan Selandia Baru dalam kompetisi babak penyisihan grup.

Komite Wasit FIFA menugaskan wasit asal Meksiko, Cesar Ramos, untuk memimpin pertandingan antara kedua tim.

Tim wasit pertandingan ini terdiri dari Alberto Morin sebagai asisten pertama, Marco Pesquera sebagai asisten kedua, sementara Yusuke Araki akan bertugas sebagai wasit keempat, dan Jun Mihara sebagai wasit kelima.