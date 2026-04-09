Wasit asal Arab Saudi kembali ke Piala Dunia setelah 16 tahun... dan kehadiran bersejarah dari Mesir

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah memutuskan untuk melibatkan sejumlah tim wasit dari negara-negara Arab untuk memimpin pertandingan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 11 Juni mendatang dan berlangsung hingga pertandingan final pada 19 Juli, dengan partisipasi 48 tim nasional, termasuk 8 tim Arab untuk pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia.

Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF) menerbitkan pernyataan melalui situs resminya, mengumumkan pemilihan tim wasit Arab Saudi untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia.

Tim wasit tersebut terdiri dari wasit lapangan Khalid Al-Taris, asisten wasit Muhammad Al-Abkari, dan wasit video (VAR) Abdullah Al-Shehri.

Ini akan menjadi kali pertama wasit-wasit Saudi tampil di Piala Dunia, setelah 16 tahun penuh, tepatnya sejak Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.

Selain itu, Asosiasi Sepak Bola Mesir juga menerbitkan pernyataan melalui akun resmi mereka di Facebook, di mana mereka mengumumkan pemilihan tim wasit Mesir secara penuh untuk memimpin pertandingan di Piala Dunia 2026.

Tim tersebut terdiri dari Amin Omar sebagai wasit lapangan, Mahmoud Abu Al-Raghal dan Ahmed Hossam Taha sebagai asisten wasit, serta Mahmoud Ashour sebagai wasit video.

Ini akan menjadi kali pertama dalam sejarah di mana tim wasit sepenuhnya dari Mesir dipilih untuk memimpin pertandingan di Piala Dunia.