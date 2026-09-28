Pertandingan divisi lima antara Hulsel dan Nieuw Woensel pada Minggu berakhir kacau. Seorang penonton mengancam akan membunuh wasit Max Willemse (19), demikian dilaporkan Eindhovens Dagblad.

Tak lama setelah jeda, suasana di kompleks olahraga milik Hulsel berubah total. Saat skor 1-3, seorang penonton dengan marah mendatangi sang pengadil, lalu melontarkan komentar ganjil kepada Willemse.

"Kalau ada keputusan bodoh seperti itu lagi, saya akan pulang mengambil senapan saya," teriak penonton tersebut, menurut laporan. Hal itu dikonfirmasi baik oleh Willemse maupun oleh beberapa orang di sekitar. Wasit 19 tahun itu kemudian memutuskan untuk langsung menghentikan pertandingan.

"Itu terasa seperti ancaman serius," kata sang wasit kepada ED. "Dia menatap saya tepat di mata dan benar-benar terasa seperti dia sungguh-sungguh." Willemse begitu terkejut sehingga ia tidak lagi ingin melanjutkan pertandingan. Fakta bahwa penonton yang bersangkutan saat itu sudah dikeluarkan dari kompleks olahraga pun tidak mengubah keputusan tersebut.

Sang wasit juga cukup puas dengan cara pengurus Hulsel menangani situasi itu. Penonton yang terlibat langsung diusir, dan pada Senin Willemse juga masih melakukan percakapan via telepon dengan pengurus klub tuan rumah.

"Itu percakapan telepon yang menyenangkan, di mana mereka telah menyampaikan permintaan maaf dan juga menyatakan bahwa orang yang terlibat akan mendapat larangan masuk ke kompleks olahraga," ujar Willemse.

Sementara itu, sang wasit telah melapor kepada polisi. Meski begitu, Willemse tidak membiarkan insiden itu menjatuhkannya. "Apa yang terjadi memang sangat mengganggu, tetapi saya melihatnya sebagai insiden satu kali. Saya antusias memimpin pertandingan berikutnya, sehingga saya bisa meninggalkan kejadian ini di belakang," pungkasnya.