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Warren Zaïre-Emery mengaku sangat antusias menyambut peluang kembali ke timnas di bawah arahan pelatih kepala baru Prancis, Zinedine Zidane. Pemain sensasional Paris Saint-Germain itu siap merebut kembali tempatnya di skuad Prancis setelah melalui masa menepi yang membuatnya frustrasi.

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Penebusan bagi talenta muda asal Paris

Zaïre-Emery akhirnya siap kembali mengenakan seragam biru yang terkenal setelah serangkaian masalah fisik menghalanginya bergabung dengan skuad tim nasional pada jeda internasional sebelumnya. Pemain remaja itu semula masuk dalam daftar pilihan Zidane, tetapi harus mundur karena cedera. Akibatnya, gelandang berbakat tersebut hanya bisa menyaksikan rekan-rekan setimnya bertanding tanpa dirinya.

Meski saat itu tidak bisa bermain, lulusan akademi PSG tersebut menyempatkan diri mengunjungi skuad agar tetap dekat dengan mereka saat pertandingan terakhir. Mengenang masa sulit itu, ia mengakui bahwa absen terasa berat, meskipun para pemain lain menyambutnya dengan hangat. “Tentu saja itu membuat frustrasi. Saya menemui mereka setelah pertandingan terakhir, mereka semua menyambut saya dengan hangat, dan saya tidak sabar bertemu mereka lagi,” katanya, seperti dikutip Foot Mercato.

Zaire-Emery antusias bekerja bersama Zidane

Untuk pertama kalinya, talenta berusia 20 tahun itu akan mendapat kesempatan emas mengasah kemampuannya di bawah arahan Zidane. Kesempatan belajar dari salah satu gelandang terhebat yang pernah bermain di lapangan berpotensi menjadi momen penting dalam karier pemain muda itu yang berkembang pesat. Sang gelandang menyadari betul besarnya arti bekerja bersama sosok ikonis sepakbola dan ingin menyerap ilmu dari pemenang Piala Dunia tersebut.

Menjelang bergabung dengan pemusatan latihan, Zaire-Emery tidak bisa menyembunyikan antusiasmenya untuk bekerja bersama pelatih ikonis itu. “Menjalani pengalaman pertama saya bersama pelatih baru akan menjadi sesuatu yang istimewa dan saya menantikannya,” ujarnya dengan gembira.

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Perbedaan pandangan taktis soal posisi

Di tengah fokus sang pemain untuk kembali, muncul perbedaan pandangan taktis antara pelatih klub dan pelatih tim nasionalnya mengenai posisi terbaiknya di lapangan. Luis Enrique kerap menempatkan pemain muda itu sebagai bek kanan di Parc des Princes, peran yang menunjukkan kemampuan adaptasi dan ketangguhannya. Namun, Zidane memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai masa depan pemain asal Paris itu di tim nasional. “Saya sama sekali tidak melihat Warren Zaïre-Emery sebagai bek kanan. Dia bagus di lini tengah, dan kami bukan klub. Ketika saya memilih seorang pemain, saya ingin melihatnya bermain di posisinya,” jelas Zidane.

Ketika dimintai tanggapan atas komentar tersebut, Enrique memilih bersikap diplomatis alih-alih terlibat perselisihan terbuka dengan sesama pelatih ikonis. Pelatih asal Spanyol itu terkesan dengan kedewasaan pemain mudanya saat menjalankan berbagai peran, tetapi menghormati kewenangan pelatih tim nasional. “Apakah saya punya saran untuk Zinedine Zidane? Setiap pelatih menjalankan tugasnya, dan Zidane melakukannya dengan sangat baik,” ujar pelatih PSG itu.

Dua laga penting di Liga Negara

Tantangan terdekat bagi Zaïre-Emery dan rekan-rekannya di tim nasional Prancis adalah dua pertandingan penting di Liga Negara. Prancis dijadwalkan bertandang ke Italia pada 12 November untuk menghadapi lawan tangguh, sebelum pulang untuk menghadapi Turki di Bordeaux tiga hari kemudian. Dua pertandingan ini akan menjadi ajang penting untuk menguji rancangan taktik Zidane dan caranya mengintegrasikan talenta muda seperti gelandang PSG tersebut. Bagi Zaïre-Emery, ini bukan sekadar kesempatan untuk kembali bugar, melainkan juga peluang membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian penting dari perubahan timnas Prancis di bawah Zidane.