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Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Warisan yang tak tersentuh! Lionel Scaloni ambil keputusan simbolis soal jersey nomor 10 ikonis Argentina saat sang kapten absen

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Argentina akan menghadapi laga internasional mendatang melawan Uruguay dan Costa Rica dengan satu nama penting absen dari daftar pemain. Pelatih kepala Lionel Scaloni memilih untuk tidak memberikan nomor punggung 10 yang legendaris kepada siapa pun sepanjang jeda internasional November. Keputusan itu menegaskan betapa besarnya pengaruh Lionel Messi, yang pensiun dari tim nasional dan meninggalkan kekosongan yang belum siap diisi oleh staf pelatih.

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Jersey sakral yang tetap tersimpan di ruang ganti

Tim nasional Argentina tengah bersiap memasuki era baru, tetapi jersey paling terkenal di dunia sepakbola belum akan terlihat di lapangan. Menjelang laga yang sangat dinantikan melawan Uruguay, telah dipastikan bahwa jersey legendaris yang sebelumnya dikenakan Lionel Messi tidak akan diberikan kepada pemain mana pun pada jeda internasional FIFA kali ini. Meski peraturan laga persahabatan tidak mewajibkan penomoran skuad dari 1 hingga 11, keputusan untuk membiarkan nomor itu kosong menjadi tanda jelas betapa besarnya penghormatan terhadap mantan kapten tersebut.

Menurut TyCSports, Scaloni dan staf pelatihnya pada dasarnya memutuskan untuk menyimpan nomor itu sementara waktu, memperlakukannya seperti warisan berharga yang hanya dikeluarkan untuk kesempatan paling penting. Langkah simbolis ini diambil saat Argentina menjalani rangkaian pertandingan pertamanya sejak Messi resmi pensiun dari tim nasional. Dengan memilih membiarkan loker itu kosong, Scaloni menghindari tekanan untuk segera menunjuk penerus dalam periode yang dimaksudkan sebagai masa transisi bagi Argentina.

Para kandidat untuk era pasca-Messi

Meski jersey itu masih tergantung untuk saat ini, perdebatan mengenai siapa yang kelak akan mewarisinya sudah semakin sengit di seluruh Amerika Selatan. Penerus sesungguhnya diperkirakan akan ditentukan ketika kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan kembali bergulir tahun depan. Sejumlah nama besar sudah dibicarakan sebagai kandidat untuk memikul tanggung jawab sebagai kreator serangan. Salah satu kandidat terkuat adalah Nico Paz, yang tampil sensasional bersama Como di Italia dan meninggalkan kesan mendalam saat terakhir kali memperkuat tim nasional senior.

Paz menghadapi persaingan ketat dari para bintang mapan Liga Primer yang telah membuktikan kualitas mereka di panggung dunia. Pengatur permainan lini tengah Man City, Enzo Fernandez, dan Alexis Mac Allister dari Liverpool kerap disebut sebagai pilihan yang masuk akal berkat kualitas teknik dan posisi mereka di dalam skuad. Selain itu, pemain sensasional River Plate, Franco Mastantuono, tetap menjadi kandidat yang bisa saja dipilih pada masa depan.

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Pendekatan berbeda saat legenda pergi

FBL-FRIENDLY-ARG-BENGetty Images

Keputusan untuk tidak menggunakan nomor itu selama jeda internasional kali ini memicu banyak perbincangan tentang cara berbagai negara menyikapi kepergian ikon terbesar mereka. Para penggemar segera menyoroti perbedaan antara pendekatan hati-hati Argentina dan cara tim lain menangani situasi serupa.

Perbandingan pun muncul dengan Portugal, yang segera memberikan nomor 7 ikonis milik Cristiano Ronaldo kepada Rafael Leao saat sang pemain senior absen baru-baru ini. Keputusan Argentina untuk membiarkan jersey itu tidak digunakan mencerminkan keinginan untuk menjaga kesakralan nomor 10, yang sebelumnya dibuat abadi oleh Diego Maradona sebelum Messi membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Hingga tuntutan persaingan di kualifikasi Piala Dunia mengharuskan perubahan, Argentina tampaknya memilih untuk membiarkan jersey itu tetap menjadi bentuk penghormatan kepada sosok yang membawa mereka meraih kejayaan di Qatar.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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