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Argentina akan menghadapi laga internasional mendatang melawan Uruguay dan Costa Rica dengan satu nama penting absen dari daftar pemain. Pelatih kepala Lionel Scaloni memilih untuk tidak memberikan nomor punggung 10 yang legendaris kepada siapa pun sepanjang jeda internasional November. Keputusan itu menegaskan betapa besarnya pengaruh Lionel Messi, yang pensiun dari tim nasional dan meninggalkan kekosongan yang belum siap diisi oleh staf pelatih.

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Jersey sakral yang tetap tersimpan di ruang ganti

Tim nasional Argentina tengah bersiap memasuki era baru, tetapi jersey paling terkenal di dunia sepakbola belum akan terlihat di lapangan. Menjelang laga yang sangat dinantikan melawan Uruguay, telah dipastikan bahwa jersey legendaris yang sebelumnya dikenakan Lionel Messi tidak akan diberikan kepada pemain mana pun pada jeda internasional FIFA kali ini. Meski peraturan laga persahabatan tidak mewajibkan penomoran skuad dari 1 hingga 11, keputusan untuk membiarkan nomor itu kosong menjadi tanda jelas betapa besarnya penghormatan terhadap mantan kapten tersebut.

Menurut TyCSports, Scaloni dan staf pelatihnya pada dasarnya memutuskan untuk menyimpan nomor itu sementara waktu, memperlakukannya seperti warisan berharga yang hanya dikeluarkan untuk kesempatan paling penting. Langkah simbolis ini diambil saat Argentina menjalani rangkaian pertandingan pertamanya sejak Messi resmi pensiun dari tim nasional. Dengan memilih membiarkan loker itu kosong, Scaloni menghindari tekanan untuk segera menunjuk penerus dalam periode yang dimaksudkan sebagai masa transisi bagi Argentina.

Para kandidat untuk era pasca-Messi

Meski jersey itu masih tergantung untuk saat ini, perdebatan mengenai siapa yang kelak akan mewarisinya sudah semakin sengit di seluruh Amerika Selatan. Penerus sesungguhnya diperkirakan akan ditentukan ketika kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan kembali bergulir tahun depan. Sejumlah nama besar sudah dibicarakan sebagai kandidat untuk memikul tanggung jawab sebagai kreator serangan. Salah satu kandidat terkuat adalah Nico Paz, yang tampil sensasional bersama Como di Italia dan meninggalkan kesan mendalam saat terakhir kali memperkuat tim nasional senior.

Paz menghadapi persaingan ketat dari para bintang mapan Liga Primer yang telah membuktikan kualitas mereka di panggung dunia. Pengatur permainan lini tengah Man City, Enzo Fernandez, dan Alexis Mac Allister dari Liverpool kerap disebut sebagai pilihan yang masuk akal berkat kualitas teknik dan posisi mereka di dalam skuad. Selain itu, pemain sensasional River Plate, Franco Mastantuono, tetap menjadi kandidat yang bisa saja dipilih pada masa depan.

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Pendekatan berbeda saat legenda pergi

Getty Images

Keputusan untuk tidak menggunakan nomor itu selama jeda internasional kali ini memicu banyak perbincangan tentang cara berbagai negara menyikapi kepergian ikon terbesar mereka. Para penggemar segera menyoroti perbedaan antara pendekatan hati-hati Argentina dan cara tim lain menangani situasi serupa.

Perbandingan pun muncul dengan Portugal, yang segera memberikan nomor 7 ikonis milik Cristiano Ronaldo kepada Rafael Leao saat sang pemain senior absen baru-baru ini. Keputusan Argentina untuk membiarkan jersey itu tidak digunakan mencerminkan keinginan untuk menjaga kesakralan nomor 10, yang sebelumnya dibuat abadi oleh Diego Maradona sebelum Messi membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Hingga tuntutan persaingan di kualifikasi Piala Dunia mengharuskan perubahan, Argentina tampaknya memilih untuk membiarkan jersey itu tetap menjadi bentuk penghormatan kepada sosok yang membawa mereka meraih kejayaan di Qatar.