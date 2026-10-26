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Ikon sepak bola Brasil Ronaldo Nazario hadir di karpet merah London Palladium Theatre untuk menyaksikan penobatan pemain terbaik dunia. Pemenang dua kali itu memberikan analisisnya sebagai pakar tentang persaingan yang menurut banyak orang merupakan yang paling ketat dalam beberapa waktu terakhir.

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Perebutan Bola Emas

Acara penganugerahan Ballon d'Or 2026 di London Palladium menjadi ajang berkumpulnya tokoh-tokoh paling ikonis dalam sepakbola, tetapi tak seorang pun menarik perhatian lebih besar daripada legenda Ronaldo Nazario. Mantan penyerang Real Madrid dan Inter, yang meraih penghargaan individu bergengsi itu pada 1997 dan 2002, berbicara kepada media tentang ketatnya persaingan di antara para bintang elite sepakbola masa kini.

Penyelenggaraan acara di London memiliki makna simbolis yang mendalam karena bertepatan dengan peringatan 70 tahun penghargaan bergengsi yang pertama kali didirikan oleh France Football pada 1956 itu. Menggelar malam penganugerahan di ibu kota Inggris menjadi penghormatan yang menyentuh terhadap sejarah panjang trofi tersebut. Acara itu kembali ke negara asal pemain sayap legendaris Inggris Sir Stanley Matthews, yang mengukir sejarah sebagai pemenang Ballon d'Or pertama tujuh dekade lalu.

Ronaldo menilai ketatnya persaingan Ballon d'Or

Ronaldo mengakui sulitnya menentukan pemenang dari daftar kandidat yang mencakup Kylian Mbappe dari Real Madrid, bintang Barcelona Lamine Yamal, dan penyerang Bayern Munich Harry Kane. "Saya tidak tahu siapa yang akan menang," akunya saat tampil di karpet merah, dalam pernyataan yang dilaporkan oleh Marca. Pria Brasil itu mengatakan bahwa sulitnya memprediksi pemenang menambah keseruan acara tahunan di London tersebut.

"Saya melihat banyak talenta pada ketiga kandidat itu. Kriterianya tidak begitu jelas, tetapi persaingannya sangat ketat. Mereka semua sangat bagus dan dua di antaranya berada di Spanyol, dan itu merupakan suatu kehormatan. Kita harus merayakannya. Memiliki Lamine dan Mbappe di Spanyol... Saya tidak tahu siapa yang akan menang," tambah penyerang legendaris itu saat menimbang para kandidat utama.

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Mbappe dibandingkan dengan O Fenomeno

Salah satu topik utama selama acara tersebut adalah kemiripan gaya bermain Ronaldo dengan kapten Prancis Mbappe. Bintang Real Madrid itu datang ke acara penganugerahan setelah membawa timnya meraih kemenangan di El Clasico atas Barcelona kemarin berkat dua gol penentu dalam kemenangan 2-1. Statusnya sebagai salah satu kandidat utama Ballon d'Or semakin kuat setelah ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia pada musim panas ini.

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"Dia punya banyak kesamaan dengan saya. Kecepatan, kekuatan, gol, kemampuan menggiring bola, penyelesaian akhir. Dia pemain yang cukup komplet. Dia mencetak banyak gol dan punya banyak kesamaan dengan saya. Saya senang warisan saya terus hidup," kata Ronaldo.

Kane menimbang peluangnya setelah 'musim terbaik'

Kane, yang menjadi pesaing kuat untuk Ballon d'Or setelah menjalani musim bersejarah bersama Bayern Munich, mengaku merasakan tekanan menjelang acara penganugerahan. Berbicara kepada DAZN, kapten Inggris itu mengakui: "Sedikit gugup, jujur saja. Ini berbeda dari bermain dalam pertandingan karena berada di luar kendali saya. Ini kesempatan istimewa, dan saya berusaha menikmati serta menghayati semuanya. Jika saya berhasil meraihnya, itu akan menjadi momen yang sangat membanggakan."

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Mengenang musim yang menempatkannya di antara kandidat elite untuk penghargaan tersebut, Kane menyoroti trofi-trofi yang diraihnya sekaligus mengakui betapa dekat dirinya dengan pencapaian yang lebih besar. "Itu jelas musim terbaik saya. Saya memenangkan tiga trofi bersama Bayern Munich. Saya nyaris mencapai final Liga Champions dan semi-final Piala Dunia," tambahnya kepada DAZN, sebelum membayangkan apa yang mungkin terjadi: "Jika saya memenangkan kedua hal itu, penghargaan ini sudah pasti menjadi milik saya."