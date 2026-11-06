Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manajer Manchester United Michael Carrick meminta para pemainnya menjadikan aksi gemilang di Eropa pada tengah pekan sebagai pijakan untuk tampil konsisten di kompetisi domestik. Menjelang laga krusial melawan Aston Villa, Carrick juga mengenang besarnya pengaruh Sir Alex Ferguson saat klub memperingati tonggak penting bagi sosok legendaris asal Skotlandia tersebut.

Iklan

Mengenang era Ferguson

Atmosfer Old Trafford akhir pekan ini akan sarat nostalgia saat Manchester United memperingati 40 tahun sejak Sir Alex pertama kali datang ke stadion tersebut. Berbicara kepada media tentang pengaruh abadi manajer legendaris itu, Carrick langsung menyoroti bagaimana kedatangan pria asal Skotlandia tersebut pada November 1986 mengubah arah perjalanan klub untuk selamanya. "Pekan ini genap 40 tahun sejak ia datang ke sini, dan itu jelas patut dirayakan oleh klub," kata pelatih United tersebut.

"Kini saya mungkin lebih dekat dengannya dan lebih sering berbicara dengannya dibandingkan ketika saya masih bermain. Sejak ia datang ke sini, pengaruhnya terhadap saya secara pribadi sangat besar." Untuk benar-benar menghormati sejarah itu, Carrick yakin timnya harus menemukan cara meraih kesuksesan berkelanjutan, alih-alih mengandalkan penampilan gemilang sesekali.

Mengelola skuad setelah laga sengit melawan Roma

Meski perhatian sebagian tertuju pada masa lalu, perhatian utama Carrick saat ini adalah skuad yang tengah menikmati keberhasilan membalikkan keadaan di Liga Champions sekaligus menghadapi kenyataan pahit berupa daftar cedera yang terus bertambah. Sang pelatih mengonfirmasi pukulan besar bagi pilihan pemainnya di lini tengah dengan mengungkapkan bahwa Carlos Baleba harus menepi untuk sementara waktu.

Pemain muda itu mengalami cedera dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Roma dan diperkirakan absen selama beberapa pekan. Ia kemungkinan baru kembali setelah jeda internasional mendatang berakhir. Kabar mengenai Patrick Dorgu sedikit lebih menggembirakan. Ia "perlahan kembali" bugar setelah absen dalam tujuh laga, meski keikutsertaannya melawan Aston Villa masih bergantung pada pemeriksaan terakhir.

Iklan Iklan

Saat membahas kemenangan tengah pekan yang membangkitkan antusiasme publik Old Trafford, Carrick menegaskan agar para pemainnya tidak terlena setelah kegembiraan membalikkan keadaan di kompetisi Eropa. Ia menyebut hasil itu sebagai "kejadian sekali saja" dan menekankan bahwa kerja keras baru saja dimulai jika timnya ingin naik di klasemen Liga Primer. "Kami mencetak beberapa gol yang tak terduga. Saya rasa kami bermain sangat baik dan pantas memenangkan pertandingan. Belum ada yang selesai. Itu satu momen yang harus kami manfaatkan untuk melangkah maju. Kami tentu membutuhkan lebih banyak momen seperti itu," ujarnya kepada media.

Pertandingan berikutnya MUN Premier League 11.30 AVL

Dukungan Solskjaer dan langkah ke depan

IMAGO

Pembicaraan juga beralih kepada mantan sosok United lainnya, Ole Gunnar Solskjaer, yang baru-baru ini menyampaikan dukungannya agar Carrick memimpin klub dalam jangka panjang saat berbicara kepada media Norwegia. Di tengah perbincangan mengenai statusnya sebagai pelatih tetap, Carrick tetap fokus pada tugas yang dihadapinya. Meski demikian, ia berbicara dengan hangat tentang mantan koleganya yang juga meraih treble pada 1999 itu.

Pelatih United saat ini mengaku belum menonton wawancara tersebut secara langsung, tetapi senang mendengar dukungan dari sosok yang lebih memahami tekanan khas pekerjaan di United dibandingkan kebanyakan orang. Ia berharap Solskjaer kembali melatih dalam waktu dekat dan menggambarkannya sebagai "pribadi yang luar biasa" yang mengenalnya lebih baik daripada hampir semua orang lain di dunia sepakbola.