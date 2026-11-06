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Mohamed Saeed
Diterjemahkan oleh

Warisan Alex Ferguson menjadi sorotan! Michael Carrick merefleksikan sosok manajer legendaris itu saat Manchester United bersiap menghadapi Aston Villa

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Manajer Manchester United Michael Carrick meminta para pemainnya menjadikan aksi gemilang di Eropa pada tengah pekan sebagai pijakan untuk tampil konsisten di kompetisi domestik. Menjelang laga krusial melawan Aston Villa, Carrick juga mengenang besarnya pengaruh Sir Alex Ferguson saat klub memperingati tonggak penting bagi sosok legendaris asal Skotlandia tersebut.

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Mengenang era Ferguson

Atmosfer Old Trafford akhir pekan ini akan sarat nostalgia saat Manchester United memperingati 40 tahun sejak Sir Alex pertama kali datang ke stadion tersebut. Berbicara kepada media tentang pengaruh abadi manajer legendaris itu, Carrick langsung menyoroti bagaimana kedatangan pria asal Skotlandia tersebut pada November 1986 mengubah arah perjalanan klub untuk selamanya. "Pekan ini genap 40 tahun sejak ia datang ke sini, dan itu jelas patut dirayakan oleh klub," kata pelatih United tersebut.

"Kini saya mungkin lebih dekat dengannya dan lebih sering berbicara dengannya dibandingkan ketika saya masih bermain. Sejak ia datang ke sini, pengaruhnya terhadap saya secara pribadi sangat besar." Untuk benar-benar menghormati sejarah itu, Carrick yakin timnya harus menemukan cara meraih kesuksesan berkelanjutan, alih-alih mengandalkan penampilan gemilang sesekali.

Mengelola skuad setelah laga sengit melawan Roma

Meski perhatian sebagian tertuju pada masa lalu, perhatian utama Carrick saat ini adalah skuad yang tengah menikmati keberhasilan membalikkan keadaan di Liga Champions sekaligus menghadapi kenyataan pahit berupa daftar cedera yang terus bertambah. Sang pelatih mengonfirmasi pukulan besar bagi pilihan pemainnya di lini tengah dengan mengungkapkan bahwa Carlos Baleba harus menepi untuk sementara waktu.

Pemain muda itu mengalami cedera dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Roma dan diperkirakan absen selama beberapa pekan. Ia kemungkinan baru kembali setelah jeda internasional mendatang berakhir. Kabar mengenai Patrick Dorgu sedikit lebih menggembirakan. Ia "perlahan kembali" bugar setelah absen dalam tujuh laga, meski keikutsertaannya melawan Aston Villa masih bergantung pada pemeriksaan terakhir.

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Saat membahas kemenangan tengah pekan yang membangkitkan antusiasme publik Old Trafford, Carrick menegaskan agar para pemainnya tidak terlena setelah kegembiraan membalikkan keadaan di kompetisi Eropa. Ia menyebut hasil itu sebagai "kejadian sekali saja" dan menekankan bahwa kerja keras baru saja dimulai jika timnya ingin naik di klasemen Liga Primer. "Kami mencetak beberapa gol yang tak terduga. Saya rasa kami bermain sangat baik dan pantas memenangkan pertandingan. Belum ada yang selesai. Itu satu momen yang harus kami manfaatkan untuk melangkah maju. Kami tentu membutuhkan lebih banyak momen seperti itu," ujarnya kepada media.

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08 Nov 2026

AVL

AVL

Dukungan Solskjaer dan langkah ke depan

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Pembicaraan juga beralih kepada mantan sosok United lainnya, Ole Gunnar Solskjaer, yang baru-baru ini menyampaikan dukungannya agar Carrick memimpin klub dalam jangka panjang saat berbicara kepada media Norwegia. Di tengah perbincangan mengenai statusnya sebagai pelatih tetap, Carrick tetap fokus pada tugas yang dihadapinya. Meski demikian, ia berbicara dengan hangat tentang mantan koleganya yang juga meraih treble pada 1999 itu.

Pelatih United saat ini mengaku belum menonton wawancara tersebut secara langsung, tetapi senang mendengar dukungan dari sosok yang lebih memahami tekanan khas pekerjaan di United dibandingkan kebanyakan orang. Ia berharap Solskjaer kembali melatih dalam waktu dekat dan menggambarkannya sebagai "pribadi yang luar biasa" yang mengenalnya lebih baik daripada hampir semua orang lain di dunia sepakbola.

Ditulis olehMohamed Saeed

Koresponden Sepak Bola untuk Wilayah MENA dan Eropa

Saya memulai karier jurnalistik saya pada 2011, dengan spesialisasi di bidang jurnalisme investigasi. Ini memungkinkan saya mengeksplorasi berbagai bidang secara mendalam dan mengembangkan kemampuan analisis yang kuat, hingga saya memutuskan untuk fokus pada passion pertama saya: sepak bola. Selanjutnya, saya meliput tim nasional Mesir di semua kategori usia, sepak bola dunia, serta olahraga lain seperti renang, menembak, dan squash.

Passion saya terhadap sepak bola dimulai di lapangan, saat bermain di tim muda beberapa klub Mesir. Dari situ, saya mulai mengikuti sepak bola dunia, mulai dari Piala Dunia 1998, serta sepak bola domestik di Mesir. Saya tidak hanya mengikutinya di layar televisi, tetapi hingga kini saya tetap menonton langsung pertandingan tim favorit saya, Zamalek, klub paling berjaya di abad ke-20, dari tribun.

Saya tidak memiliki tim Eropa favorit, meskipun saya cenderung menyukai AC Milan karena kekaguman saya pada bintang-bintang seperti George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho, dan Seedorf. Ini membuat menonton pertandingan klasik El Clásico antara Real Madrid dan Barcelona semakin menyenangkan, sambil tetap netral dalam diskusi tentang keduanya.

Momen sepak bola terbaik saya tetap kemenangan Zamalek atas Ismaily dan kekalahan Al Ahly dari Enppi, ditandai dengan sundulan Sid Abdel-Naim yang membawa Zamalek meraih gelar epik musim 2002–2003, serta balas dendam manis AC Milan atas Liverpool di final Liga Champions 2007 melalui gol ganda bersejarah Inzaghi.

Saya beruntung pernah bekerja untuk dua platform olahraga terbesar di Timur Tengah, Kooora dan GOAL.COM, yang memberi saya pengetahuan luas tentang sepak bola Arab dan dunia. Pada 2022, saya bergabung dengan Serikat Jurnalis Mesir dan saya berspesialisasi menulis konten olahraga SEO untuk Kooora.

Formasi favorit sepanjang masa: Buffon di gawang; bek: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; gelandang: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; penyerang: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Sepanjang karier saya, saya telah menerbitkan ribuan laporan, investigasi, dan fitur olahraga di Kooora dan GOAL.COM. Beberapa sorotan termasuk:

“Bagaimana pendapatmu tentang falafel sekarang, Aboutrika? Arnie Slot menghancurkan ‘Lobster Club’ dan berencana menghapus Manchester City!”

“Berhenti dari tenis tapi cintanya pada Real Madrid tak berujung… Nadal yang secara sukarela melepas jersey Barcelona dan menciptakan setengah kekayaan Georgina!”

“Terima kasih pada Ceferin yang naif… ambisi musuh terbesar Roshn League memberi Arab Saudi kemenangan telak secara gratis!”

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