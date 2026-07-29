Seragam untuk abad berikutnya dalam sepakbola Stockholm

Di lanskap sepakbola yang kerap didominasi orientasi jangka pendek menuju bursa transfer berikutnya atau hari pertandingan selanjutnya, Djurgardens IF mengambil pandangan yang jauh lebih panjang. Untuk merayakan hari jadi ke-135 mereka, klub asal Stockholm itu bersama mitra teknis adidas meluncurkan jersey peringatan yang bukan sekadar perlengkapan olahraga, melainkan jembatan simbolis antara masa lalu dan masa depan yang sangat jauh.

Jersey ulang tahun ini dibangun di atas gagasan yang sederhana namun kuat: sebuah klub sepakbola lebih besar daripada individu mana pun. Para pemain, manajer, dan suporter semuanya menjadi bagian dari sejarah klub sebelum mewariskannya kepada mereka yang datang berikutnya. Dipandu motonya yang abadi, Alltid Oavsett (Selalu, Apa Pun), Djurgårdens IF telah berdiri teguh selama 135 tahun, dan lama setelah generasi hari ini tiada, klub itu akan tetap ada.

Björn Lundevall, Head of Marketing and Communication di Djurgårdens IF, menjelaskan filosofi di balik proyek ini: "Hari jadi kami yang ke-135 adalah momen untuk merayakan budaya suporter lokal yang luar biasa yang telah mendefinisikan klub ini selama beberapa generasi. Djurgårdens IF telah menjadi bagian dari identitas Stockholm, dan jersey ini adalah pengingat bahwa kami hanyalah penjaga sementara dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kami sendiri. Kami mengundang setiap suporter dan setiap warga Stockholm untuk berani bermimpi tentang masa depan dan mewariskan cinta itu kepada mereka yang datang setelah kami.

Tiket musiman 2161 dan kapsul waktu

Apa yang benar-benar membedakan peluncuran ini dari kostum berinspirasi retro standar yang terlihat di seluruh Eropa adalah klausul tiket musiman 2161. Setiap jersey ulang tahun asli akan dapat ditukarkan untuk masuk ke pertandingan pada tahun 2161, tepat 135 tahun dari sekarang. Untuk mewujudkan gagasan itu, setiap Anniversary Jersey juga berfungsi sebagai tiket musiman simbolis untuk musim 2161.

Klub ini menanggapi pelestarian warisan ini dengan serius. Untuk memperkuat konsep tersebut, satu jersey eksklusif akan disimpan dalam kotak pajang konservasi yang aman dan dikontrol iklimnya, yang akan tetap tersegel hingga awal musim 2161. Ini memastikan bahwa sekalipun benda pusaka rumah tangga milik individu hilang dimakan waktu, versi pakaian yang masih sempurna akan tetap ada untuk diperlihatkan kepada para suporter abad ke-22.

Henrik Hallberg, Director of PR and Brand Communications di adidas Nordics, menyoroti bobot kultural dari kolaborasi ini: “Jersey sepakbola adalah salah satu simbol identitas paling kuat dalam olahraga. Djurgårdens IF adalah klub dengan akar lokal yang dalam, karakter Stockholm yang tak salah lagi, dan relevansi budaya yang telah bertahan selama beberapa generasi. Dengan jersey ini, kami ingin merayakan identitas itu sekaligus mengekspresikan gagasan bahwa kisah klub ini masih terus ditulis oleh generasi masa depan warga Stockholm.

Menghormati identitas Järnkaminerna

Secara visual, kostum ini meninggalkan garis-garis biru tradisional untuk memberi penghormatan kepada bagian tertentu dari kisah klub. Desainnya mengambil inspirasi dari salah satu identitas Djurgårdens IF yang paling bertahan lama: Järnkaminerna ("Kompor Besi"). Julukan itu berasal dari jersey bergaris asli klub yang dipadukan dengan gaya bermain para pemain yang keras dan semangat yang membara. Saat ini, istilah itu digunakan sebagai simbol semangat Djurgården, yang merepresentasikan pengorbanan diri, determinasi, dan loyalitas.

Estetika ini mencerminkan warisan industrial tersebut dengan sempurna. Nuansa warna abu-abu baja dengan detail metalik menjadi penghormatan kepada julukan itu, sementara lambang bintang berujung empat asli klub kembali hadir di dada sebagai penanda sejarah paling awalnya. Detail khusus yang menghormati pendiri John G. Jansson semakin menghubungkan asal-usul klub dengan generasi-generasi yang masih akan datang.

Debut komunitas di lapangan

Kampanye yang digunakan untuk meluncurkan kostum ini menjauh dari fotografi fesyen berkilau tinggi, dan memilih pendekatan yang lebih membumi. Kampanye ini menampilkan warga Stockholm lokal yang akrab, suporter dari segala usia, yang merayakan komunitas yang selalu mendefinisikan Djurgårdens IF. Bersama-sama, potret-potret yang diambil di restoran milik klub sendiri, “Kaminen”, menangkap sebuah klub yang berakar kuat pada identitas lokalnya, dengan satu generasi mewariskan gairahnya kepada generasi berikutnya.

Para suporter tidak perlu menunggu lama untuk melihat kostum ini digunakan di lapangan, meski mereka harus menunggu satu abad untuk memakainya sebagai tiket. Tim putra akan menjalani debut dengan jersey ini melawan Västerås SK pada 3 Agustus, sementara tim putri akan memakainya saat menghadapi IK Uppsala pada awal 8 Agustus.