Saied Abu Farchi secara ganjil mendapat kartu merah pada Kamis malam dalam duel UEFA Nations League antara Austria dan Israel. Penyerang berusia dua puluh tahun itu merayakan gol penyamanya dengan menirukan senapan menggunakan bendera sepak pojok setidaknya begitulah interpretasi wasit asal Bulgaria, Georgi Kabakov dan tak lama kemudian ia harus meninggalkan lapangan. Kini sudah jelas bahwa Abu Farchi sebenarnya memperagakan hal yang sama sekali berbeda.

Abu Farchi mencetak gol 1-1 pada menit ke-55 dengan menyundul masuk sebuah umpan silang. Saat merayakannya, ia kemudian memegang bendera sepak pojok dan membuat 'gestur menembak' dengannya, setelah itu wasit Kabakov turun tangan.

Wasit asal Bulgaria itu tiga menit sebelumnya juga sudah memberi kartu kepada Abu Farchi karena sebuah pelanggaran. Atas cara selebrasinya, pemain Israel itu kembali mendapat kartu kuning, sehingga ia diusir dari lapangan setelah menerima kartu kuning kedua.

Israel pun harus memainkan sisa pertandingan dengan sepuluh orang. Austria pada akhirnya baru mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain itu menjadi gol-gol pada fase akhir laga dan memenangkan duel di Linz dengan skor 3-1.

Pada menit ke-90, gol penentu 2-1 tercipta. Gelandang PSV Paul Wanner memberi assist kepada bek kiri Phillipp Mwene, yang pada masa lalu juga pernah terikat kontrak dengan PSV dan kini bermain untuk FSV Mainz.

Jauh di masa injury time, kemenangan Austria menjadi makin besar. Striker Sasa Kalajdzic memastikan skor akhir 3-1 pada menit ke-95, sehingga Israel setelah kartu merah itu tetap pulang dengan tangan hampa.

Bagi Abu Farchi, itu baru penampilan keduanya bersama tim nasional Israel. Ia menjalani debut internasionalnya pada awal Juni lewat penampilan singkat sebagai pemain pengganti melawan Albania dan saat menghadapi Austria untuk pertama kalinya mencetak gol bagi negaranya.

Striker berusia dua puluh tahun itu pindah ke Colorado Rapids pada 1 September. Klub MLS itu membayar lima juta euro kepada Maccabi Tel Aviv, klub tempat Abu Farchi mencetak lima belas gol dalam 52 pertandingan.

Ralat: Abu Farchi tidak membuat gestur menembak

Informasi baru memberi sudut pandang lain terhadap kartu merah mencolok yang diterima Abu Farchi. Semula dilaporkan bahwa penyerang berusia dua puluh tahun itu menirukan senapan dengan bendera sepak pojok, tetapi pada kenyataannya selebrasinya terinspirasi dari snooker.

Setelah gol penyamanya, Abu Farchi memegang bendera sepak pojok, berlutut dengan satu kaki, lalu menggunakan bendera itu seolah-olah sebuah stik snooker. Pemain Israel itu lebih sering memakai cara selebrasi tersebut dan sebelumnya pernah menulis di media sosial tentang hal itu: "Ini semua adalah selebrasi snooker."

Pelatih tim nasional Ran Ben Shimon juga menegaskan setelah laga bahwa tidak ada gestur menembak. "Abu Farchi merayakan semua golnya dengan cara ini, itu bisa dicek. Mungkin itu kesalahan saya karena saya tidak mengatakan kepadanya bahwa ia harus berhenti melakukannya. Ia harus belajar dari ini. Ini juga pelajaran besar bagi kami," ujar sang pelatih kepada media Austria.







