Warga Brasil ramai-ramai mengatakan hal yang sama tentang Mauro Júnior setelah debutnya bersama tim nasional

Para penggemar Brasil pada Kamis malam hingga Jumat dini hari menyaksikan debut bek PSV Mauro Júnior bersama tim nasional, meski sebagian besar tidak tahu persis siapa dia.

Mauro kini sudah berusia 27 tahun, tetapi sudah datang ke Belanda saat berusia empat belas tahun. Selain sempat menjalani satu tahun masa peminjaman di Heracles, ia menghabiskan seluruh kariernya bersama PSV.

Bek kiri yang juga bisa bermain sebagai gelandang itu untuk pertama kalinya mendapat kesempatan tampil bersama tim nasional Brasil pada periode internasional ini. Pada menit ke-76 laga persahabatan melawan Australia (1-1), ia masuk ke lapangan.

Di media sosial, para pendukung Brasil tak tahu harus berkata apa saat Mauro memasuki lapangan. “Siapa sebenarnya Mauro Júnior itu?” hanyalah salah satu dari banyak komentar fans yang terkejut.

“Bagaimana kalian mau Raphinha bermain bagus jika di Barça dia mencetak hat-trick bersama Lamine Yamal, sementara di Brasil dia bermain dengan Mauro Junior, yang bahkan saya pun tidak tahu siapa dia,” tulis yang lain.

“Mauro Júnior itu juga masuk ke lapangan seperti orang yang buang air di celana. Dia cuma main ke samping atau ke belakang. Tidak sekali pun berlari menusuk ke depan,” demikian pendapat orang lainnya.

“Mauro Jr itu, yang belum pernah saya lihat seumur hidup saya, tampak seperti orang malang yang tidak bisa mengontrol bola. Dari para pemain hari ini, tidak ada satu pun yang tampil bagus,” tutup seseorang di X.

“Pertanyaan yang terus tersisa: SIAPA MAURO JUNIOR? Ancelotti asal menciptakan pemain,” demikian bunyi komentar lain dari seorang fan yang terkejut.

Pemain PSV itu masuk ke lapangan saat Australia masih unggul 1-0. Pada akhirnya, penyerang Bournemouth Rayan mencetak gol penyama kedudukan jauh di masa injury time.