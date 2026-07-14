"Wanita tua yang konyol"... Ibu Mac Allister memicu kemarahan warga Argentina menjelang laga melawan Inggris

Tindakan ibu Alexis Mac Allister memicu kemarahan para pendukung Argentina menjelang pertandingan melawan Inggris, besok Rabu, di semifinal Piala Dunia 2026.

Silvina Rella, yang pindah ke Inggris bersama putranya pada tahun 2020 saat sang putra mulai bermain untuk Brighton, tidak ikut menyanyikan lagu-lagu meriah yang viral di turnamen ini.

Para pendukung dan pemain menyanyikan lagu “Siapa yang tidak melompat, dia orang Inggris”, sementara para pemain menari di ruang ganti diiringi lagu-lagu tentang Kepulauan Falkland dan Diego Maradona.

Para pendukung Argentina telah bersiap untuk pertandingan semifinal pada hari Rabu dengan yel-yel favorit mereka: “Siapa yang tidak melompat, dia orang Inggris.”

Video-video yang memperlihatkan ribuan suporter menciptakan keributan dan antusiasme massal selama fase grup dan sejak kemenangan mereka di perempat final melawan Swiss telah beredar luas di internet.

Namun, Silvina tidak melebih-lebihkan persaingan ini—yang telah berlangsung selama puluhan tahun, mulai dari Perang Falkland, gol Diego Maradona dengan tangannya, hingga pertandingan-pertandingan sengit pada tahun 1998 dan 2002.

Dia menjelaskan, seperti dilansir surat kabar “The Sun”: “Yang terjadi pada saya adalah saya memiliki citra yang agak negatif tentang Inggris terkait tinggal di sana, karena cuacanya yang dingin dan minimnya sinar matahari.”

Dia melanjutkan: “Dulu saya bilang kita tidak boleh pergi ke Inggris, tapi sekarang setelah saya ke sana, segalanya berubah. Bahkan cara saya memandang orang-orang.”

Dia menambahkan: “Saya mengira akan menemukan orang-orang yang dingin, tetapi mereka sangat sopan dan penuh hormat; mereka menyambut kami dengan sangat hangat dan memperlakukan kami sebaik mungkin.”

Sama seperti pelatih Lionel Scaloni, ia menjauhkan diri dari perselisihan antara kedua negara.

Silvina melanjutkan, “Masalah di Inggris ini terkait sampai batas tertentu dengan sejarah kita mengenai Kepulauan Falkland/Malvinas, dan apa yang dikatakan Scaloni adalah bahwa ini hanyalah pertandingan sepak bola. Cucu perempuanku lahir di Inggris.”

Dia menambahkan: “Jadi, ketika semua orang berkata: ‘Siapa yang tidak melompat, dia orang Inggris…’ saya tetap duduk dan tidak bisa mengatakan hal yang sama. Dalam arti itu, saya tidak setuju dengan hal tersebut.”

Penolakan Silvina untuk terbawa oleh ketegangan tersebut memicu kekecewaan para penggemar di negaranya, di mana reaksi terhadap sebuah postingan di platform X oleh situs berita Argentina Info BAE menarik ribuan komentar, yang sebagian besar bersifat negatif.

Kritik-kritik tersebut berkisar dari kecaman terhadap apa yang dianggap penggemar sebagai loyalitas yang bertentangan, hingga hinaan yang terang-terangan.

Seseorang menulis di media sosial: “Wanita tua yang konyol,” sementara yang lain berkata: “Kamu memalukan.”

Yang ketiga menambahkan: “Ayolah, Silvina, berhentilah berpura-pura seolah-olah kamu benar-benar orang Inggris.”

Sedangkan Mac Allister, ia juga menanggapi secara langsung.

Bintang Liverpool itu berkata: "Saya sangat menghormati mereka (orang Inggris) karena saya sudah berada di sana selama enam tahun hingga saat ini, dan mereka selalu memperlakukan saya dengan sangat baik."

Dia menyimpulkan: “Dari sudut pandang sepak bola, saya tidak ragu sedikit pun bahwa mereka ingin mengalahkan kami dengan cara apa pun, dan ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, jadi sekarang kami harus bersiap sebaik mungkin. Dengan segala hormat, ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa di lapangan.”