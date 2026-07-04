Federasi Sepak Bola Senegal (FSF) mengeluarkan pernyataan resmi pada Jumat malam, di mana mereka menanggapi dengan tegas tuduhan-tuduhan yang beredar di beberapa media dan platform media sosial setelah partisipasi tim nasional dalam Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataan resminya, federasi tersebut menyatakan penolakan tegas terhadap apa yang mereka sebut sebagai “distorsi media yang berbahaya” yang tidak berdasar, terutama sebuah artikel yang tersebar luas di internet berjudul “Piala Dunia bagi Pejabat Federal AS: Pesta Malam, Minuman Mewah, dan Wanita di Menu”.

Federasi Senegal dengan tegas membantah kebenaran tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai fitnah yang merusak kehormatan dan reputasi para pemimpinnya, serta citra organisasi di mata publik, mitra, dan badan internasional seperti FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF).

Asosiasi tersebut menegaskan bahwa konten ini merupakan bagian dari kampanye disinformasi terkoordinasi yang bertujuan untuk mencoreng reputasi organisasi, sambil menekankan bahwa perilaku yang dituduhkan kepada para pejabatnya “sama sekali bertentangan dengan integritas, etika, dan martabat” yang diharapkan dari mereka.

Menanggapi situasi ini, Federasi Senegal menyatakan tekadnya untuk menanggapi dengan tegas, menjelaskan bahwa pada hari Jumat mereka telah mengajukan pengaduan pidana resmi ke Kejaksaan Agung di Mahkamah Agung Dakar, yang diwakili oleh ketuanya, Abdallah Fall, dan penasihat hukumnya, Mohamed Seydou Diagne.

Tindakan pidana yang dituduhkan, yang berkaitan dengan Pasal 255, 258, 260, dan 262 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta ketentuan Undang-Undang Pers, pencemaran nama baik dan penyebaran berita palsu, di mana Federasi telah menyerahkan kepada Kejaksaan Agung semua bukti yang diperlukan untuk membuka penyelidikan pidana menyeluruh guna mengidentifikasi semua pelaku publikasi yang mencemarkan nama baik tersebut beserta para komplotannya, serta menuntut mereka secara hukum.

Federasi tersebut menekankan bahwa kampanye media yang terkoordinasi ini menimbulkan kerusakan parah terhadap reputasi Federasi Sepak Bola Senegal di mata masyarakat Senegal dan keluarga mereka, serta di mata Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF), mitra ekonomi, dan sponsor resminya.

Di saat yang sama, Federasi menegaskan penghormatannya yang mutlak terhadap kebebasan pers dan hak atas informasi, namun juga menekankan perlunya praktik jurnalistik yang sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip dasar etika dan verifikasi fakta, sambil memperingatkan bahwa “setiap upaya untuk mengguncang sistem dan merusak stabilitas yang diperlukan bagi pengelolaan sepak bola Senegal tidak akan ditoleransi”.

Federasi Sepak Bola Senegal menutup pernyataannya dengan menegaskan keyakinannya yang penuh terhadap sistem peradilan Senegal untuk memulihkan kehormatan para pemimpin sukarelawan dan profesionalnya, di tengah sorotan media yang intensif terhadap tim nasional setelah partisipasinya di Piala Dunia.