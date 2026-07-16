Walter Benítez (mantan pemain PSV) siap melakukan apa saja demi hengkang dari Crystal Palace

Walter Benítez bersedia mengakhiri kontraknya dengan Crystal Palace yang masih berlaku hingga pertengahan 2028, demikian dilaporkan media Prancis Nice-Matin. Menurut laporan tersebut, mantan kiper PSV itu sangat ingin kembali ke OGC Nice dan berharap segera ada posisi kiper yang kosong di sana.

Benítez tentu saja dikenal di Belanda berkat masa baktinya di PSV, di mana ia menjadi kiper utama selama tiga tahun sejak bergabung pada 2022. Pada 2025, pemain asal Argentina ini memilih pindah ke Palace tanpa biaya transfer.

Di Inggris, petualangannya sejauh ini belum membuahkan kesuksesan besar. Kiper berusia 33 tahun yang menggunakan kaki kanan ini menjadi kiper cadangan di musim pertamanya, di belakang Dean Henderson yang empat tahun lebih muda, dan tidak ingin menghabiskan satu musim lagi di bangku cadangan.

Setelah tampil dalam delapan pertandingan untuk Palace, Benítez bertekad untuk kembali ke Nice, klub di mana ia tampil dalam 188 pertandingan dan mencatatkan 54 clean sheet antara tahun 2016 dan 2022. Benítez tumbuh menjadi pilar utama dan pindah ke PSV pada tahun 2022 tanpa biaya transfer.

Di Nice, terdapat ketidakpastian mengenai masa depan kiper utama Yehvann Diouf. Kiper asal Senegal itu mengalami musim yang sulit bersama Nice, yang berhasil bertahan di Ligue 1 melalui babak play-off dan mengalahkan AS Saint-Étienne.

Diouf memang dipanggil ke skuad Piala Dunia, namun posisinya turun dari kiper kedua menjadi kiper ketiga. Setelah Édouard Mendy cedera, pelatih tim nasional Pape Thiaw tidak memilih Diouf, melainkan kiper Le Havre, Mory Diaw, untuk bermain.

Diouf telah mempertanyakan masa depannya di Allianz Riviera, sehingga Nice sudah mulai menatap ke depan. Klub hanya ingin bekerja sama dengan pemain yang sepenuhnya berkomitmen pada proyek olahraga mereka, seperti Benítez.

"Benítez dilaporkan bersedia mengakhiri kontraknya dengan Crystal Palace dan bersedia menanggung biaya finansial untuk kembali ke Allianz Riviera," tulis Nice-Matin.

Klub menyadari bahwa jendela transfer di Prancis masih terbuka hingga 1 September pukul 20.00 dan bahwa kesabaran dalam hal ini adalah hal yang bijaksana.

Sementara itu, Terem Moffi tampaknya akan meninggalkan Nice. Setelah ‘serangkaian perselisihan’, klub telah menegaskan kembali kepada Moffi dan agennya bahwa perpisahan adalah opsi terbaik.

Hal yang cukup bermakna adalah bahwa Moffi tidak diizinkan hadir dalam peringatan sepuluh tahun serangan teroris di Nice. Kevin Carlos juga diperbolehkan hengkang, meskipun ia telah menolak tawaran dari Samsunspor dan klub-klub MLS.