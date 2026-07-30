Walid Al-Farraj Serang Newcastle karena Yaisle, Tuntut Kompensasi untuk Al-Ahli

Jurnalis Arab Saudi Waleed Al-Farraj melancarkan serangan keras kepada klub Newcastle United, terkait langkah mereka yang mendekati kesepakatan dengan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, yang saat ini menangani tim Al-Ahli.

Sejumlah laporan media menegaskan bahwa Jaissle telah mengajukan pengunduran dirinya dari kursi kepelatihan Al-Ahli pada hari Kamis ini, demi menukangi tim Newcastle United pada musim mendatang, menggantikan pelatih sebelumnya, Eddie Howe.

Al-Farraj menuliskan sebuah cuitan melalui akun pribadinya di platform "X", yang berbunyi: "Kepergian pelatih juara Liga Champions Asia Elite dua pekan sebelum bergulirnya liga adalah kabar yang mengejutkan."

Ia menambahkan: "Jaissle tidak akan menemukan pihak yang mau membayarkan klausul penalti sebesar 11 juta dolar untuknya selain klub seperti Newcastle, dan mungkin mereka akan mengontraknya dengan nilai 12 juta dolar, yang berarti 23 juta dolar per tahun. Apakah ini cara berinvestasi?"

Jurnalis Arab Saudi itu mengakhiri cuitannya dengan mengatakan: "Penghormatan paling minimal bagi Al-Ahli adalah kompensasi finansial dan moral."

Perlu diingat bahwa Jaissle telah menukangi Al-Ahli sejak 2023, dan ia berhasil meraih gelar Liga Champions Asia Elite bersama mereka selama dua musim berturut-turut, serta memenangi gelar Piala Super Arab Saudi bersama mereka setelah absen selama 9 tahun penuh.