Jurnalis Walid Al-Farraj memicu kontroversi terkait masa depan Fahd Sindi, presiden klub Al-Ittihad, di tengah kondisi kekecewaan suporter yang dialami "Sang Dekan" pada periode saat ini, terutama setelah awal yang tersendat di Liga Roshn.

Al-Ittihad bermain imbang 1-1 melawan Al-Khaleej pada pekan pertama kompetisi, dalam sebuah pertandingan yang menambah kemarahan para suporter, yang menantikan awal yang berbeda setelah kemenangan besar 4-0 atas Al-Jazira dari Uni Emirat Arab di babak playoff Liga Champions Asia Elite.

Walid Al-Farraj mengatakan melalui akun resminya di platform media sosial X: "Saya tidak akan membuang waktu untuk menuntut Fahd Sindi mundur, karena keputusan itu tidak berada di tangannya," seraya menegaskan bahwa masa depan presiden Al-Ittihad tidak berkaitan dengan keinginan para suporter atau tuntutan media, melainkan dengan keputusan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sektor olahraga.

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Al-Farraj menambahkan: "Saya yakin manajemen puncak di PIF dan Kementerian Olahraga tidak rela dengan kondisi kekecewaan yang dialami klub dan suporternya," dalam isyarat bahwa situasi saat ini di dalam Al-Ittihad mungkin memerlukan campur tangan dari pihak-pihak terkait dan pengambilan keputusan pada periode mendatang.

Jurnalis Arab Saudi itu melanjutkan pernyataannya tentang masa depan presiden Al-Ittihad, dengan berkata: "Sindi adalah kartu yang telah hangus secara suporter dan populer," dalam isyarat kepada menurunnya popularitas Fahd Sindi di kalangan suporter "Sang Dekan", yang kini menuntut perubahan di dalam klub setelah kondisi ketidakpuasan atas situasi saat ini.

Pernyataan Al-Farraj bertepatan dengan meningkatnya kritik terhadap urusan perekrutan dan dukungan yang diperoleh Al-Ittihad, di saat sebagian suporter menilai bahwa klub belum bergerak secara memadai untuk memperkuat skuadnya sebelum awal musim.

Al-Farraj mengakhiri pesannya dengan berkata: "Pasti ada suatu keputusan yang akan dikeluarkan pekan ini. Sektor olahraga berada di tangan yang tepercaya," pernyataan yang membuka pintu bagi spekulasi mengenai kemungkinan dikeluarkannya keputusan-keputusan administratif baru di dalam Al-Ittihad dalam beberapa hari mendatang.

Masa depan Fahd Sindi di jabatannya hingga kini masih belum ditentukan secara resmi, tetapi pernyataan Al-Farraj mencerminkan besarnya tekanan yang mengelilingi manajemen "Sang Dekan", di tengah penantian para suporter terhadap apa yang mungkin dibawa oleh hari-hari mendatang berupa keputusan mengenai masa depan klub.