Pewarta olahraga Walid Al-Farraj memuji kemenangan yang diraih Al-Ittihad atas Al-Faisaly dengan skor 3-1, dalam laga pekan ketujuh Liga Roshn Saudi, seraya menegaskan bahwa tim tersebut berhasil mengubah gambaran yang sebelumnya diperkirakan menghampiri mereka sebelum musim dimulai, setelah sebagian pihak mengira bahwa Al-Ittihad hanya akan menjadi "tamu kehormatan", sebelum para pemain menolak menyerah pada rasa frustrasi dan mulai mengembalikan kembali marwah sang senior.

Walid Al-Farraj mengatakan dalam perbincangannya di program "Rotana Sport ma'a Walid": "Ketika Al-Ittihad menang, suasana hati jadi tinggi," sebagai isyarat kepada rasa bahagia yang menyertai suporter sang senior saat timnya meraih kemenangan, seraya menegaskan bahwa kemenangan berdampak secara jelas pada atmosfer di sekitar klub.

Al-Farraj menjelaskan bahwa perkiraan sebelum musim dimulai tidaklah berpihak pada Al-Ittihad, dengan berkata: "Perkiraannya adalah mereka bakal menjadi tamu kehormatan musim ini dan kritik terhadap manajemen pun mulai bermunculan, tetapi para pemain menolak frustrasi," seraya menekankan bahwa jawaban tim datang di dalam lapangan, bukan lewat kata-kata.

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Pewarta Saudi itu menambahkan: "Kemenangan mendatangkan kemenangan," sebagai ungkapan atas pentingnya kemenangan beruntun dalam memberikan Al-Ittihad kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk melanjutkan perjalanan mereka, khususnya setelah tim berhasil menuntaskan laga melawan Al-Faisaly dengan tiga gol berbanding satu gol.

Al-Farraj menyatakan bahwa hasil-hasil Al-Ittihad telah mengembalikan harapan kepada suporter klub, seraya menegaskan: "Al-Ittihad mengembalikan harapan bagi tribun terbesar di kerajaan," dalam sebuah pesan yang mencerminkan besarnya dampak kemenangan-kemenangan terakhir terhadap para pendukung sang senior, yang mulai memulihkan kepercayaan pada kemampuan tim mereka untuk bersaing.

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Al-Farraj memperkirakan bahwa pertandingan Al-Ittihad berikutnya akan menyaksikan kehadiran suporter yang lebih besar, dengan berkata: "Saya memperkirakan kembalinya suporter seperti biasa pada pertandingan pertama di Stadion Al-Inma," di tengah suasana optimisme yang mulai meningkat di kalangan suporter tim setelah kemenangan atas Al-Faisaly dan meningkatnya batas ambisi.

Walid Al-Farraj menutup perbincangannya dengan pesan yang bernuansa personal terhadap Al-Ittihad, dengan berkata: "Saya mencintai Al-Ittihad, dan antara saya dan dia ada ikatan seumur hidup," seraya menegaskan keterikatannya yang panjang dengan klub serta perasaan istimewanya terhadap sang senior, yang melanjutkan hasil-hasil positifnya dan meraup tiga poin baru setelah kemenangan 3-1 atas Al-Faisaly.