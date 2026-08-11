Pewarta olahraga Arab Saudi, Waleed Al-Farraj, menegaskan bahwa besaran pengeluaran pada Liga Roshn Saudi selama periode mendatang akan mengejutkan semua orang.

Al-Farraj mengunggah sebuah cuitan melalui akun pribadinya di situs "X", yang isinya: "Saran saya untuk setiap pemain Arab Saudi yang kontraknya habis atau mendekati akhir adalah agar meringankan tuntutan finansialnya".

Ia menjelaskan: "Saya tahu para agen menekan, dan para pemain memiliki ambisi besar, tetapi kondisi finansial di klub-klub, serta pengurangan dukungan untuk perekrutan, akan mengejutkan semua orang".

Ia menutup: "Yang cerdas akan mengambil kontrak yang masuk akal, periode mendatang akan penuh dengan pengetatan dalam pengeluaran".

Pernyataan Waleed Al-Farraj ini datang untuk menegaskan apa yang ia katakan sebelumnya, bahwa besaran pengeluaran untuk transfer di Liga Saudi akan lebih rendah selama periode mendatang, seiring kecenderungan untuk merekrut para pemain muda, alih-alih para bintang papan atas.

Kebijakan tersebut terbukti selama periode transfer musim panas saat ini, di mana sebagian besar tim mengarah untuk merekrut para pemain berusia muda, tanpa merekrut satu pun pemain dari kalangan bintang papan atas sepak bola dunia.