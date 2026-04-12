Walid Al-Faraj menyoroti krisis Al-Ahly dan Federasi Sepak Bola Mesir dengan pertanyaan tajam

Jurnalis Saudi, Walid Al-Faraj, mengomentari krisis yang dialami Al-Ahly dengan Asosiasi Sepak Bola Mesir terkait rekaman percakapan wasit Mahmoud Wafa dengan para wasit VAR dalam pertandingan tim tersebut melawan Ceramica Cleopatra.

Al-Ahly sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Ceramica Cleopatra pada putaran pertama babak final Liga Mesir, dalam pertandingan yang diwarnai permintaan Al-Ahly akan tendangan penalti di detik-detik terakhir, namun ditolak wasit setelah berkonsultasi dengan teknologi video.

Al-Ahly dalam pernyataan resmi meminta agar rekaman percakapan antara wasit pertandingan dan wasit video selama peninjauan insiden tersebut diputar, berdasarkan pernyataan Oscar Ruiz, Ketua Komite Wasit, yang menegaskan hak setiap klub untuk melakukannya dengan syarat membayar biaya administrasi, serta keharusan mengumumkan detail percakapan tersebut untuk menjamin integritas dan transparansi.

Sidang dengar pendapat semula dijadwalkan hari Minggu ini, namun sidang tersebut tidak digelar dengan alasan "tidak hadirnya pihak-pihak yang secara hukum berwenang untuk hadir dari pihak Federasi Sepak Bola".

Walid Al-Faraj mengatakan dalam cuitan di akunnya di platform "X": "Al-Ahly Mesir meminta untuk mendengarkan rekaman ruang wasit pada pertandingan Al-Ahly melawan Ceramica. Federasi Sepak Bola menyetujuinya, namun mensyaratkan kehadiran manajer sepak bola dan pelatih, sementara Al-Ahly menginginkan kehadiran anggota manajemen, wasit mantan, dan teknisi audio."

Dia melanjutkan: "Saya tidak mengerti mengapa Federasi Sepak Bola Mesir menolak masuknya delegasi Al-Ahly... Apakah ada sesuatu dalam rekaman tersebut?"

Delegasi Al-Ahly tiba di markas Federasi dipimpin oleh Sayed Abdel Hafiz, bersama Jamal Jabr, manajer media klub, seorang ahli audio, dan mantan ahli wasit, sebelum mereka diberitahu bahwa sidang tidak dapat digelar.

Asosiasi Sepak Bola sebelumnya telah menegaskan bahwa hanya dua orang dari staf teknis dan administratif yang terkait dengan pertandingan yang boleh hadir, dengan syarat mereka adalah orang-orang yang diizinkan berada di area teknis tanpa orang lain.

