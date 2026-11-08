El Clasico yang dinanti-nantikan antara Al Ahli dan Al Nassr memasuki lingkaran perhitungan yang rumit, setelah muncul kemungkinan absennya duet asal Portugal, Joao Felix dan Francisco Trincao, dari laga tunda pekan kesembilan Liga Roshn Saudi, akibat keterlibatan mereka dalam tugas internasional bersama tim nasional negara mereka tepat sebelum pertandingan.

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Tokoh media Walid Al Faraj mengangkat poin ini saat berbicara dalam program "Rotana Sport ma'a Walid", seraya menyebutkan bahwa waktu penyelenggaraan pertandingan bisa saja membuat kedua tim kehilangan jasa dua pemain yang terikat dengan agenda penting bersama timnas Portugal selama jeda internasional.

Menurut yang disebutkan Al Faraj, Felix dan Trincao akan tampil bersama Portugal menghadapi Wales pada 17 November ini, dalam ajang UEFA Nations League, hanya tiga hari sebelum jadwal El Clasico yang akan digelar pada tanggal 20 di bulan yang sama.

Jeda waktu yang singkat ini menimbulkan tanda tanya seputar kemampuan kedua pemain untuk mengejar laga tersebut, terutama mengingat hal itu terkait dengan waktu berakhirnya tugas internasional dan pengaturan kepulangan, di samping waktu yang tersedia untuk pemulihan dan persiapan sebelum salah satu pertandingan paling menonjol musim ini.

Kemungkinan absennya Felix menjadi pukulan potensial bagi Al Nassr, mengingat perannya dalam sistem serangan tim, sementara Al Ahli bisa saja mendapati dirinya dalam situasi serupa jika Trincao tidak dapat tiba tepat waktu, sehingga keterlibatan internasional berubah menjadi faktor yang berpengaruh dalam perhitungan kedua belah pihak.

Perkembangan ini datang di saat pendukung kedua tim menanti laga tunda pekan kesembilan, yang memiliki arti penting dalam persaingan Liga Roshn, sehingga setiap kemungkinan absennya salah satu elemen menonjol menjadi sumber kekhawatiran bagi kedua tim pelatih.

Meskipun status kedua pemain hingga kini belum pasti, pernyataan Al Faraj telah membuka berkas baru menjelang El Clasico, setelah keikutsertaan Felix dan Trincao kini terkait dengan waktu kepulangan mereka dari timnas Portugal, sambil menanti gambaran yang lebih jelas dalam beberapa hari ke depan.