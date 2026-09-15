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Diterjemahkan oleh

Walid Al-Faraj menggambarkan empat gol Al-Ain ke gawang Al-Nassr dengan satu kata

Al-Ain vs Al Nassr FC
Al-Ain
Al Nassr FC
AFC Champions League Elite
Uni Emirat Arab
Arab Saudi

Al Ain menghancurkan Al Nassr

 Jurnalis Saudi, Waleed Al-Farraj, mengomentari kekalahan telak Al-Nassr atas tuan rumah Al-Ain dari Uni Emirat Arab dengan skor 4-0, pada Selasa malam ini, dalam pekan pertama Liga Champions Asia Elite.

Al-Nassr tampil sangat buruk dan menderita banyak kesalahan defensif, hingga menelan kekalahan telak di awal perjalanan Asia mereka.

Empat gol Al-Ain dicetak oleh Hussein Rahimi dengan dua gol (menit ke-25 dan 63), Soufiane Rahimi (menit ke-72), dan Giorgos Giakoumakis (menit ke-85).

Al-Farraj mengatakan dalam sebuah cuitan di akun "X" miliknya: "Berat.. tapi semoga ini menjadi guncangan yang diikuti dengan perbaikan cepat".

Perlu dicatat bahwa Al-Nassr menempati peringkat ketiga di klasemen Liga Roshn Pro Saudi, dengan raihan 16 poin dari 7 pertandingan, di mana mereka meraih 5 kemenangan, satu hasil imbang, dan kalah dalam satu pertandingan.

Al-Nassr sejak awal musim menderita kesalahan-kesalahan fatal terutama di lini pertahanan dan penjagaan gawang, yang menyebabkan kemarahan besar dari para suporter.

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