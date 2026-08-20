Walid Al-Faraj melancarkan serangan: Saya tidak tahu apa alasan keberadaan Benzema!

Pembawa acara Walid Al-Faraj melancarkan serangan keras terhadap penyerang Al-Hilal asal Prancis, Karim Benzema, setelah penampilan hambar sang pemain dalam laga melawan Al-Feiha, Kamis malam, dalam lanjutan pekan kedua Liga Roshn Saudi.

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Benzema tampil sebagai starter dalam pertandingan yang dimenangi Al-Hilal dengan skor telak 3-0, namun penyerang Prancis itu tidak memberikan tambahan daya gedor yang diharapkan, sehingga kritik seputar penampilannya bersama "Sang Pemimpin" kembali mengemuka.

Al-Faraj, dalam program "Rotana Sport ma'a Walid", mengungkapkan keheranannya atas level yang ditampilkan Benzema, sembari mempertanyakan alasan pemain itu terus tampil dengan cara seperti ini bersama Al-Hilal, di tengah ekspektasi besar yang menyertai kedatangannya ke tim.

Al-Faraj berkata: "Apa yang sedang dilakukan Karim Benzema? Saya tidak tahu apa rahasia keberadaannya bersama Al-Hilal!", dalam kritik langsung terhadap penampilan penyerang Prancis itu, yang hingga kini belum berhasil meyakinkan sebagian pengamat akan kemampuannya memimpin lini serang tim seperti yang diharapkan.

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Pembawa acara Saudi itu menambahkan: "Apakah dia sudah habis, atau tidak punya suasana hati, atau ingin pergi?", merujuk pada beberapa kemungkinan yang ia coba jadikan penjelasan atas kondisi sang pemain, sambil menegaskan bahwa apa yang ditampilkannya saat ini tidak sesuai dengan nilai teknis dan sejarah besarnya.

Al-Faraj menutup serangannya dengan berkata: "Dia tidak memiliki satu pun kenangan, seolah-olah dia berkata: bersyukurlah kepada Tuhan kalian karena aku bermain bersama kalian", sebuah gambaran tajam tentang kondisi Benzema, sehingga pertanyaan-pertanyaan seputar masa depannya bersama Al-Hilal kembali muncul, meski Simone Inzaghi menegaskan usai kemenangan atas Al-Feiha bahwa pemain itu "bagus dan akan berguna bagi tim".