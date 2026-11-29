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Masa depan staf kepelatihan klub-klub besar Arab Saudi kembali menjadi bahan perdebatan setelah jurnalis Walid Al-Faraj mempertanyakan cara menilai kiprah Simone Inzaghi, Ange Postecoglou, Marino Bosic, dan Jens Wissing, masing-masing pelatih Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ahli, dan Al-Ittihad. Ia mengajak penilaian itu dilepaskan dari kesan suporter dan media, lalu dikembalikan pada angka dan hasil.

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Dalam acara "Rotana Sport ma'a Walid", Al-Faraj memperingatkan bahwa memecat pelatih Al-Ahli saat ini dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak itu tidak hanya menyentuh aspek teknis, tetapi juga merembet ke urusan perekrutan dan perpanjangan kontrak pemain. Menurutnya, solusi atas persoalan ini mungkin membutuhkan campur tangan luar biasa dari pemilik klub. Namun, ia juga melontarkan pertanyaan penting: adakah pelatih berkualitas yang tersedia dan mampu mengemban tugas tersebut?

Bosic: 27 poin meski sempat tersandung

Kiprah pelatih asal Belanda, Marino Bosic, bersama Al-Ahli tampak paling memancing perdebatan di antara keempat pelatih tersebut, terutama di tengah hasil yang naik turun dan desakan suporter agar ia pergi. Meski begitu, angka-angka menyajikan gambaran yang lebih rinci.

Di bawah arahannya, Al-Ahli menjalani 13 pertandingan di Liga Roshan dengan catatan 9 kemenangan dan 4 kekalahan tanpa satu pun hasil imbang. Mereka mengoleksi 27 poin dan menempati peringkat keempat dengan rata-rata 2,08 poin per laga. Para pemainnya mencetak 34 gol, sementara gawang mereka kebobolan 21 gol.

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Meski produktivitas serangannya cukup baik, sejumlah hasil buruk meninggalkan tanda tanya. Yang paling mencolok adalah kekalahan 1-6 dari Al-Shabab, ditambah kekalahan dari Al-Qadsiah dan Al-Kholood. Hal ini membuat penilaian atas kiprahnya lebih rumit daripada sekadar menghitung jumlah kemenangan.

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Inzaghi unggul, Postecoglou membuntuti

Di sisi lain, pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, menorehkan catatan impresif bersama Al-Hilal. Ia membawa timnya meraih 11 kemenangan dan hanya sekali kalah dalam 12 pertandingan liga, mengumpulkan 33 poin dan memuncaki klasemen dengan rata-rata 2,75 poin per laga. Al-Hilal mencetak 35 gol dan hanya kebobolan 10 gol.

Sementara itu, Al-Nassr asuhan Postecoglou mengumpulkan 31 poin dari 13 pertandingan, hasil dari 10 kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Mereka mencetak 30 gol dan kebobolan 14 gol, sehingga menempati peringkat ketiga dengan selisih dua poin dari Al-Hilal.

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Di Al-Ittihad, pelatih asal Jerman, Jens Wissing, mencatat 8 kemenangan, 3 hasil imbang, dan satu kekalahan dalam 12 pertandingan. Timnya mengoleksi 27 poin dengan rata-rata 2,25 poin per laga dan menempati peringkat kelima.

Musim panas yang memanas menanti Al-Ahli

Perbandingan angka menunjukkan Inzaghi unggul sejauh ini, sementara catatan Postecoglou, Wissing, dan Bosic relatif berdekatan, meskipun kondisi dan jumlah pertandingan setiap tim berbeda.

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Namun, masa depan Bosic tampak paling memancing perdebatan, terlebih setelah Al-Faraj mengemukakan kemungkinan pelatih Al-Ahli dan Al-Hilal hengkang pada musim panas mendatang. Ia juga memperkirakan Al-Ahli akan memulai musim depan bersama pelatih baru.

Dilema Al-Ahli adalah bahwa pergantian pelatih belum tentu menyelesaikan masalah. Langkah itu justru bisa membuka persoalan kontrak dan keuangan baru, pada saat klub membutuhkan keputusan yang matang untuk menyeimbangkan hasil saat ini, biaya pergantian, dan kebutuhan membangun tim yang mampu bersaing.