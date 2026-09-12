Gema insiden yang terjadi dalam pertandingan antara Al Hilal dan Al Taawoun meluas hingga ke luar batas lapangan, setelah nyanyian suporter tim tersebut yang ditujukan kepada pemain Portugal Ruben Neves memicu kontroversi luas, terutama setelah mereka menyerukan nama mendiang rekan setimnya Diogo Jota dalam upaya memengaruhinya selama pertandingan.

Al Hilal sebelumnya meraih kemenangan besar atas Al Taawoun dengan skor (6-0), pada Selasa malam ini, dalam rangka pekan ke-7 turnamen Liga Roshn Saudi untuk para profesional.

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Insan media Walid Al Faraj mengomentari insiden tersebut dalam program "Rotana Sport ma'a Walid", mengkritik apa yang dilakukan oleh suporter Al Taawoun, dan menegaskan bahwa persaingan olahraga sekeras apa pun tidak membenarkan pemanfaatan kesedihan orang lain atau bermain-main dengan perasaan mereka.

Al Faraj berkata: "Jika kamu mengatakan Messi kepada Ronaldo, itu masih termasuk dalam persaingan di antara keduanya, tetapi meneriakkan nama mendiang rekan setim Jota kepada Neves, pemain Al Hilal, itu adalah tindakan yang tidak pantas."

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Ia menambahkan: "Bagaimana kamu bisa bermain-main dengan kesedihan orang dengan cara seperti ini? Kamu harus punya sedikit rasa kemanusiaan," dalam pesan kritik yang jelas kepada suporter yang memilih nama pemain yang telah meninggal itu dalam nyanyian mereka terhadap Neves.

Pernyataan Al Faraj muncul di tengah kontroversi yang menyertai insiden tersebut, setelah tampak bahwa nyanyian itu bertujuan memengaruhi Neves secara psikologis dengan membangkitkan kenangan tentang mendiang rekan setimnya, sesuatu yang dianggap Al Faraj sebagai pelanggaran atas batas-batas yang dapat diterima dalam persaingan olahraga.

Insan media Saudi itu menekankan bahwa provokasi merupakan bagian yang lazim dari atmosfer sepak bola, tetapi ada perbedaan antara persaingan dan nyanyian yang biasa di satu sisi, dengan pemanfaatan tragedi pribadi yang menyakitkan dan upaya mengubahnya menjadi sarana untuk menekan seorang pemain di dalam lapangan di sisi lain.