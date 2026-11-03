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وليد الفراجrotana khalejia
Diterjemahkan oleh

Waleed Al-Farraj seusai penundaan Piala Asia: Liga Roshn bisa bernapas lega!

Saudi Pro League
Asian Cup
Arab Saudi

Apa yang dikatakan jurnalis Saudi

Jurnalis Arab Saudi Waleed Al-Farraj mengungkapkan kegembiraannya atas penundaan turnamen Piala Asia 2027, dengan menilai bahwa keputusan ini akan membuat Liga Roshn bisa bernapas lega.

Konfederasi Sepak Bola Asia mengumumkan pada hari Selasa penundaan turnamen Piala Asia yang semula dijadwalkan dimulai pada Januari 2027, sehingga akan digelar mulai Desember di tahun yang sama.

Al-Farraj mengomentari keputusan ini dalam sebuah cuitan melalui akun pribadinya di platform "X", di mana ia mengatakan: "Penundaan Piala Asia selama 11 bulan memberikan kompetisi sepak bola Arab Saudi kesempatan untuk mengambil napas dari tekanan luar biasa yang dirasakan oleh para pemain, pelatih, wasit, suporter, media, dan para penanggung jawab urusan logistik di liga."

Ia menambahkan: "Menggelar satu pertandingan setiap 3 hari membuat permainan kehilangan cita rasanya, dan kuantitas menjadi lebih diutamakan daripada kualitas. Semoga ini membawa kebaikan, liga bisa bernapas dan sarana prasarana dirampungkan secara normal, keadaan siaga telah berakhir, kini kita bekerja dengan tenang."

Sebelumnya, Liga Roshn telah memutuskan untuk menunda pekan ketiga belas kompetisi agar digelar di waktu yang akan ditentukan kemudian, segera setelah terbitnya keputusan penundaan turnamen Piala Asia, setelah tersedia cukup waktu tanpa perlu memadatkan jadwal pertandingan.

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