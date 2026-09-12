Gema insiden yang terjadi dalam pertandingan Al Hilal melawan Al Taawoun meluas hingga ke luar batas lapangan, setelah nyanyian suporter tim tersebut terhadap pemain Portugal Ruben Neves memicu kontroversi yang luas, terutama setelah mereka menyerukan nama rekan mendiangnya Diogo Jota dalam upaya memengaruhinya selama pertandingan.

Al Hilal sebelumnya meraih kemenangan besar atas Al Taawoun dengan skor (6-0), pada Selasa malam ini, dalam pekan ke-7 turnamen Liga Roshn Pro.

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Tokoh media Waleed Al Farraj mengomentari insiden tersebut dalam program "Rotana Sport ma'a Waleed", mengkritik apa yang dilakukan suporter Al Taawoun, dan menegaskan bahwa persaingan olahraga betapapun sengitnya tidak membenarkan eksploitasi kesedihan orang lain atau mempermainkan perasaan mereka.

Al Farraj berkata: "Ketika kamu mengatakan kepada Ronaldo, Messi, itu berjalan dalam kerangka persaingan yang ada di antara keduanya, tetapi ketika kamu menyerukan kepada Neves, pemain Al Hilal, dengan nama rekan mendiangnya Jota, maka ini adalah perbuatan yang tidak pantas".

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Ia menambahkan: "Bagaimana kamu bisa mempermainkan kesedihan orang dengan cara seperti ini? Kamu harus memiliki sedikit sisi kemanusiaan", dalam pesan kritik yang jelas terhadap suporter yang memilih nama pemain mendiang dalam nyanyian mereka terhadap Neves.

Pernyataan Al Farraj muncul di tengah situasi kontroversi yang menyertai insiden tersebut, setelah tampak bahwa nyanyian itu bertujuan memengaruhi Neves secara psikologis dengan membangkitkan kenangan akan rekan mendiangnya, yang dianggap Al Farraj sebagai pelanggaran terhadap batas-batas yang dapat diterima dalam persaingan olahraga.

Tokoh media Saudi itu menekankan bahwa provokasi merupakan bagian yang dikenal dari suasana sepak bola, tetapi ada perbedaan antara persaingan dan nyanyian yang biasa di satu sisi, dengan eksploitasi tragedi pribadi yang menyakitkan dan upaya mengubahnya menjadi sarana untuk menekan seorang pemain di dalam lapangan di sisi lain.