Kembalinya sosok media Saudi, Waleed Al-Farraj, ke layar kaca belum lama dimulai ketika sebuah momen spontan langsung mencuri perhatian, setelah ia mendapati dirinya sejenak terjebak dengan nama program sebelumnya, dalam adegan lucu yang mengungkapkan bahwa tahun-tahun keterikatan dengan nama lama tidak lenyap begitu saja hanya dengan berpindah ke pengalaman media yang baru.

Saat pembukaan program barunya, "Rotana Sport ma'a Waleed", Al-Farraj secara refleks keliru dan mengatakan "Action ma'a Waleed", yakni nama program yang telah ia bawakan selama bertahun-tahun dalam pengalaman sebelumnya bersama grup MBC, sebelum ia dengan cepat menyadari kekeliruan lidahnya dan mengoreksinya secara langsung.

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Alih-alih mengabaikan situasi itu atau langsung beralih ke segmen-segmen program, Al-Farraj menyikapi kekeliruan tersebut dengan jiwa jenakanya seperti biasa, dan berkomentar: "Maafkan kami, kami belum berlatih dan anak-anak sudah menunggu-nunggu kesalahan sejak awal", sebagai isyarat kepada tim kerja dan para penonton yang menanti-nanti setiap kekhilafan di penampilan perdananya.

Dalam waktu singkat, momen tersebut berubah menjadi materi yang beredar di kalangan para penonton, terlebih karena itu terjadi pada penampilan perdana Al-Farraj dalam pengalaman barunya, sehingga memberikan awal program itu sebuah momen jenaka yang tak terduga.

Kekhilafan Al-Farraj tampak dapat dimaklumi mengingat tahun-tahun panjang yang ia habiskan bersama program "Action ma'a Waleed", yang selama periode tersebut menjadi bagian mendasar dari kehadiran medianya dan merek pribadinya di mata publik olahraga Saudi.

Setelah keterikatan yang panjang itu, perpindahan ke "Rotana Sport ma'a Waleed" menempatkan Al-Farraj pada tantangan baru; bukan hanya dalam membawakan program yang berbeda, tetapi juga dalam melepaskan kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan pengalaman sebelumnya.