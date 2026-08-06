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FBL-ASIA-C1-AL-AHLI-MACHIDA ZELVIAAFP

Diterjemahkan oleh

Waleed Al-Farraj beri kabar gembira untuk suporter: Al-Ahli akan jadi kekuatan penting meski dihadang berbagai rintangan

Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Saudi Pro League
M. Pusic
M. Jaissle
Arab Saudi
Belanda
Jerman

Apakah "Sang Elegan" Melanjutkan Prestasinya di Tengah Kesulitan?

Jurnalis Arab Saudi, Waleed Al-Farraj, memberikan kabar gembira kepada para pendukung Al-Ahli, dengan menegaskan bahwa tim itu akan menjadi kekuatan penting pada musim mendatang di Liga Roshn, kendati segala rintangan dan hambatan yang dialaminya.

Al-Farraj menulis melalui akun pribadinya di situs "X": "Kendati segala rintangan dan hambatan, Al-Ahli akan menjadi kekuatan penting di dalam lapangan maupun di tribun, seiring dimulainya sebuah musim yang akan menyaksikan banyak gejolak, tetapi yang memenangkannya adalah yang paling bernyali, bersemangat, dan gigih."

Ia menambahkan: "Kepergian sang pelatih merupakan bencana pada saat itu, tetapi itu adalah pengalaman sukses yang bisa saja terulang dengan nama-nama tak terduga. Berbaiksangkalah."

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Jurnalis Arab Saudi itu merujuk pada kepergian pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, sekitar dua pekan sebelum dimulainya perjalanan Al-Ahli di Liga Roshn, setelah tiga tahun penuh membawa tim meraih dua gelar Liga Champions Elite Asia.

Saudi Pro League
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Dan sepekan sebelum dimulainya Liga Roshn, Al-Ahli mengumumkan perekrutan pelatih asal Belanda, Marino Pusic, untuk memimpin tim pada musim mendatang, di tengah keraguan mengenai kemampuannya untuk melanjutkan perjalanan pendahulunya yang berasal dari Jerman.

Al-Ahli juga mengalami sejumlah gejolak administratif, setelah kepergian mantan presidennya, Khalid Al-Ghamdi, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi, di samping kepergian dua kapten tim; pemain asal Pantai Gading Franck Kessie dan pemain asal Aljazair Riyad Mahrez.

Al-Ahli memulai musim baru secara resmi pada 13 Agustus mendatang, ketika menghadapi Al-Diriyah, pada pekan pertama Liga Roshn Arab Saudi.

"Al-Raqi" mencari gelar Liga Arab Saudi yang absen dari lemari trofinya sejak tahun 2016, serta mempertahankan gelar Liga Champions Elite Asia yang mereka raih dalam dua musim terakhir.

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