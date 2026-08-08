Pelatih kepala VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß kembali dengan tegas menuntut tambahan pemain. Pada tahun lalu, ia juga sudah melontarkan kritik yang jelas kepada perencana skuad timnya sendiri. "Target seorang pelatih harus selalu mempertahankan pemain-pemain terbaik. Billy tanpa diragukan adalah salah satu pemain terbaik kami," kata Hoeneß di sela-sela pemusatan latihan di Grassau dalam sesi bersama media mengenai ketertarikan yang dikabarkan terhadap Bilal El Khannouss.

Tak lama kemudian, sang pelatih berbicara lebih umum dan menjelaskan: "Kami memainkan musim Liga Champions. Dalam konteks itu, yang penting adalah kami juga memulai kompetisi ini dengan kekuatan penuh. Karena itu, saya tentu berharap bahwa alih-alih kehilangan substansi, kami menambah substansi."

Soal seperti apa tepatnya hal itu harus diwujudkan, Hoeneß juga sudah punya gambaran. "Yang terbaik adalah potensi yang tidak perlu lagi dikembangkan terlebih dahulu, melainkan yang sudah tergali. Saya berharap kami masih akan bergerak aktif. Waktunya sudah tidak terlalu banyak lagi dan sebagian besar persiapan juga sudah lewat. Karena itu, harapannya besar agar kami bisa memulai dengan skuad yang kuat," ujarnya.

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Sebastian Hoeneß sudah tidak puas pada 2025

Pimpinan olahraga yang dipimpin direktur olahraga Fabian Wohlgemuth dan CEO Alexander Wehrle sejauh ini telah mendatangkan Leo Sauer, Tim van der Leij, kiper Marius Funk, serta gelandang Grischa Prömel ke Neckar. Meski demikian, kebutuhan untuk mengejar ketertinggalan di lini serang terlihat jelas.

Untuk posisi sentral di ujung tombak, Stuttgart masih terus mengupayakan Dzenan Pejcinovic. Namun, negosiasi dengan klubnya, VfL Wolfsburg, mengenai nilai transfer berjalan alot.

Fakta bahwa Hoeneß meningkatkan tekanan kepada para petinggi klub sangat mengingatkan pada kejadian tahun lalu. Pada tahun sebelumnya, sang pelatih sudah mengungkapkan kekesalan besar terhadap penyusunan skuad ketika Nick Woltemade meninggalkan klub dengan nilai transfer rekor hingga 90 juta euro menuju klub Premier League, Newcastle United.

VfB Stuttgart mendatangkan dua pemain baru untuk Nick Woltemade

Menjelang laga kandang saat itu melawan Borussia Mönchengladbach, Hoeneß meluapkan kekesalannya: "Faktanya, ini adalah kehilangan besar bagi kami. Pada musim panas tahun lalu, kami menetapkan beberapa hal yang ingin kami wujudkan. Dan saya harus mengatakan dengan sangat jelas bahwa bahkan sebelum Nick ditransfer sekarang, kami masih belum sepenuhnya berhasil mewujudkan hal-hal itu. Skuad ini belum berada dalam kondisi seperti yang direncanakan."

Bahkan pemasukan rekor itu pun tidak menenangkan sang pelatih saat itu: "Tentu ada situasi finansial. Tetapi tanggung jawab olahraga ada pada pelatih."

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Pencarian pengganti setelah itu berlangsung penuh gejolak. Kesepakatan yang diprioritaskan dengan KRC Genk terkait penyerang Hyeon-Gyu Oh gagal pada saat-saat terakhir. Setelah pembicaraan berjam-jam, tes medis memunculkan keraguan yang tersisa di pihak VfB, selain itu perbedaan pandangan soal biaya transfer juga sangat jauh.

Sesaat sebelum penutupan bursa transfer pada musim panas 2025, klub Swabia itu akhirnya merespons dengan meminjam Bilal El Khannouss dari Leicester City, setelah sehari sebelumnya winger Badredine Bouanani lebih dulu direkrut dari OGC Nice dengan nilai sekitar 15 juta euro.