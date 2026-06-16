Dengan mengusung slogan “Waktunya berhenti bercanda”, Lamine Yamal—yang biasanya menjadi salah satu pemain paling aktif dan ceria selama latihan passing melingkar dan menit-menit awal sesi latihan—tampak serius selama sesi latihan tim nasional Spanyol hari Selasa ini menjelang laga melawan Arab Saudi.

Menurut surat kabar "Mundo Deportivo" dari Katalonia, bintang Barcelona tersebut tampak fokus dan sepenuhnya tenggelam dalam tugas yang diembannya, yang mencerminkan kondisi tim yang sangat ingin segera melupakan hasil imbang tanpa gol yang tak terduga melawan Cape Verde dalam pertandingan pembuka Piala Dunia mereka.

Timnas Spanyol sedang bersiap menghadapi Arab Saudi pada Minggu malam mendatang, dalam pertandingan putaran kedua Grup H, mengingat tim "Al-Akhdar" bermain imbang melawan Uruguay pada putaran pertama (1-1).

Yamal bermain sekitar 20 menit melawan Cape Verde setelah pulih dari cedera, namun ia mengakui secara tertutup bahwa ia perlu terus memulihkan ritmenya untuk kembali ke performa terbaiknya.

Surat kabar tersebut menyebutkan bahwa suasana di antara para pemain positif, meskipun antusiasmenya sedikit lebih rendah dari biasanya, dan para pemain saling bertukar lelucon serta senyuman selama sesi latihan.

Di sisi lain, pelatih timnas Spanyol, Luis de la Fuente, menurunkan 25 dari 26 pemain dalam susunan pemain inti, dengan Mikel Merino sebagai satu-satunya yang absen, karena ia menjalani latihan pemulihan di gym secara terpisah dari kelompok.

Sedangkan para pemain lainnya berlatih seperti biasa dalam sesi latihan yang intensitasnya lebih rendah dibandingkan hari-hari sebelumnya, dengan tujuan untuk kembali ke performa terbaik mereka secepat mungkin.



