Waktu pengumuman resmi ditentukan: Cancelo teken kontrak periode ketiga bersama Barcelona

Klub Barcelona telah menuntaskan salah satu kisah paling menarik pada bursa transfer musim ini, dan mengumumkan kembalinya bek asal Portugal, Joao Cancelo, ke skuad mereka dengan kontrak permanen yang berlaku hingga musim panas 2029, sehingga ia memulai periode ketiganya bersama seragam klub Catalan tersebut.

Pemain berusia 32 tahun itu meninggalkan klub Al-Hilal Saudi setelah memutus kontraknya yang sebelumnya berlaku hingga 2027, untuk bergabung dengan Barcelona dalam kesepakatan transfer gratis, sehingga menjadi transfer kelima tim ini pada musim panas ini setelah Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bicio, dan Rodri.

Cancelo dijadwalkan menandatangani kontraknya hari ini di kantor Presiden Joan Laporta, dengan kehadiran agennya yang terkenal Jorge Mendes, Wakil Presiden Olahraga Rafa Yuste, Direktur Olahraga Deco, dan koordinator sepak bola Bojan Krkic, sementara ia akan diperkenalkan secara resmi kepada media pada pukul 13.45.

Kepulangan ini terjadi setelah adanya keinginan yang jelas dan terbuka dari sang pemain sendiri. Cancelo tidak memikirkan tawaran lain mana pun, dan satu-satunya impiannya adalah kembali ke Camp Nou, terutama setelah penampilan gemilangnya yang mencolok di paruh kedua musim lalu di bawah arahan Hansi Flick pada posisi bek kiri, di mana ia menjalani 23 pertandingan di liga, Liga Champions, dan Copa del Rey, serta membuktikan dirinya sebagai elemen inti.

Menurut "Mundo Deportivo", bek Portugal itu telah tiba di Barcelona pada Senin lalu, mendahului rekan barunya Rodri yang menandatangani kontrak hingga 2030 dan diperkenalkan pada Selasa, dan hanya tersisa beberapa sentuhan akhir untuk merampungkan transfer Cancelo yang telah disepakati pada Minggu lalu setelah ia keluar dari perhitungan pelatih Al-Hilal Simone Inzaghi.

Yang menarik, Cancelo hadir pada Rabu lalu di Stadion Camp Nou untuk menghadiri acara perkenalan tim menjelang Piala Joan Gamper melawan Al-Ahly Mesir, dan ia mengenakan seragam bernomor 2 di lorong serta terlihat bersemangat untuk tampil, tetapi ia dilarang masuk ke lapangan karena prosedur resmi belum rampung, sehingga klub memutuskan menunda perkenalannya hingga hari ini.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora"



Dengan langkah ini, Cancelo kembali mengenakan seragam bernomor 2 yang pernah ia banggakan sebelumnya, dan bertemu lagi dengan mantan rekannya di Manchester City, Rodri, setelah ia bermain bersamanya selama tiga tahun setengah. Awal mula Cancelo bersama Barcelona adalah pada musim 2023-2024 dalam status pinjaman dari City di bawah arahan Xavi Hernandez, sebelum ia kemudian pindah ke Al-Hilal dengan nilai 25 juta euro.