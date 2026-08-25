Waktu penentuan semakin dekat? Tawaran bersejarah menanti isyarat Alvarez

Klub Arsenal bersiap bergerak agresif untuk mendatangkan penyerang Atletico Madrid asal Argentina, Julian Alvarez, selama pekan terakhir bursa transfer musim panas, jika mereka mendapatkan sinyal positif dari sang pemain atau klub Spanyol tersebut mengenai kemungkinan merampungkan kesepakatan.

Sejumlah sumber menyampaikan kepada jaringan ESPN bahwa Alvarez merupakan target lini serang utama Arsenal, yang menantikan titik terang dalam sikap Atletico Madrid, setelah keinginan sang pemain untuk pergi menjadi rumit akibat klubnya bersikeras mempertahankannya dan menolak menjualnya kepada rival langsung di Liga Spanyol.

Arsenal menghadapi hambatan besar berupa keinginan Alvarez untuk pindah ke Barcelona, di mana sejumlah sumber di Spanyol mengindikasikan bahwa penyerang Argentina itu lebih memilih bertahan di Liga Spanyol ketimbang kembali lagi ke Liga Primer Inggris.

Atletico Madrid sendiri tetap teguh pada sikapnya yang menolak menjual pemain tersebut ke Barcelona, yang membuka pintu bagi Arsenal untuk masuk dalam perburuan kesepakatan ini sebagai opsi alternatif, di tengah keinginan pelatih Mikel Arteta untuk memperkuat lini serang sebelum bursa transfer ditutup.

Berbagai perkiraan mengindikasikan bahwa Arsenal siap melampaui rekor yang mereka keluarkan untuk mendatangkan Declan Rice dari West Ham pada 2023, yang mencapai 105 juta pound sterling, sementara Atletico Madrid mungkin menuntut sekitar 150 juta euro untuk menyetujui kepergian Alvarez.

Perkembangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Alvarez dan para pendukung Atletico Madrid, setelah sang pemain mendapatkan cemoohan keras selama pertandingan timnya melawan Villarreal, yang berakhir imbang 2-2, baik ketika namanya diumumkan sebelum laga maupun saat ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-66.

Seusai pertandingan, Alvarez meninggalkan lapangan alih-alih menyapa para pendukung bersama rekan-rekannya, dalam sebuah kejadian yang memicu lebih banyak kontroversi seputar masa depannya, sebelum pelatih Diego Simeone mengungkapkan bahwa manajemen klub mengambil keputusan untuk menjauhkan sang pemain dari tribun.

Simeone mengatakan bahwa para petinggi klub memberitahunya bahwa keputusannya adalah tidak adanya Alvarez di dekat tribun dan para pendukung, seraya menambahkan bahwa klub memutuskan untuk menjauhkan dan memisahkannya dari sisa anggota tim serta langsung menuju ke ruang ganti.

Sikap Atletico Madrid dan Alvarez tetap menjadi faktor penentu dalam menentukan masa depan kesepakatan ini, sementara Arsenal mengamati perkembangan dari dekat, siap mengajukan tawaran besar jika muncul sinyal yang memungkinkan pintu negosiasi dibuka.