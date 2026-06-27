Waktu mengkhianati penjaga keajaiban: Neuer mengubur kejayaannya di Piala Dunia 2026

Manuel Neuer menghadapi kritik luas setelah penampilannya menurun di Piala Dunia 2026, di mana kiper veteran Jerman tersebut tidak mampu menunjukkan performa yang diharapkan setelah kembali dari masa pensiun internasional untuk membela timnas negaranya, sementara para analis berpendapat bahwa cara ia ditempatkan tidak mencerminkan potensi sebenarnya.

Neuer, yang berusia 40 tahun dan dua tahun lebih tua dari pelatihnya Julian Nagelsmann, belum mampu mengembalikan performa terbaiknya sejak kembalinya yang mengejutkan ke skuad.

Setelah mengalami cedera betis di akhir musim dan absen dalam dua laga persahabatan melawan Finlandia (4-0) dan Amerika Serikat (2-1), ia langsung kembali bermain dalam pertandingan melawan Curaçao yang berakhir dengan kemenangan Jerman (7-1), namun ia kebobolan gol tak terduga dari tendangan Livano Cominensia.

Hal serupa terulang saat melawan Pantai Gading ketika ia berada di luar posisinya saat menghadapi tendangan Frank Kessié, lalu saat melawan Ekuador ketika ia salah mengantisipasi sehingga memberi Gonzalo Plata peluang untuk mencetak gol.

Nagelsmann menghadapi dilema penjaga gawang setelah Neuer pensiun pada Agustus 2024, sehingga ia mengandalkan Marc-André ter Stegen pada September, lalu bergantian menggunakan Alexander Nübel dan Oliver Baumann pada Oktober dan November, sebelum akhirnya menetap pada Baumann (36 tahun), kiper utama Hoffenheim. Namun, tekanan dari suporter dan media memaksa pelatih tersebut memanggil kembali Neuer dalam sebuah langkah yang hingga kini belum membuahkan hasil.

Analisis performa teknis menunjukkan penurunan yang jelas dalam kemampuan Neuer, karena ia hanya berhasil menahan tiga bola dalam tiga pertandingan, semuanya berasal dari luar kotak penalti dan tepat di tengah gawang.

Meskipun ia masih mempertahankan kecepatan reaksi dan kemampuannya untuk mempersempit sudut tembakan, kurangnya kecepatan dan kekuatan membatasi efektivitasnya. Selain itu, pertandingannya baru-baru ini melawan Real Madrid dan Paris Saint-Germain (di Liga Champions) menunjukkan kelemahan dalam menangani tembakan-tembakan yang mendekati tiang gawang.

Masalah yang lebih mendalam terletak pada kesenjangan antara apa yang diharapkan dari Neuer dan apa yang dapat ia berikan saat ini, kiper yang terkenal karena perannya sebagai pengatur serangan dan pembuat peluang kini sering melakukan kesalahan fatal saat kehilangan bola, dan akurasi operannya menurun; sebagian besar operannya datar atau terlalu jauh tanpa efektivitas, sementara hanya sedikit dari 19 operan penetrasinya yang menunjukkan keahlian kakinya seperti dulu.

Meskipun memiliki status historis sebagai salah satu kiper terhebat, tampaknya Neuer telah kehilangan sebagian pesonanya, dan tidak lagi menjadi pilihan terbaik untuk menjaga gawang tim nasional yang berambisi merebut gelar juara.

Dan dengan tidak adanya generasi baru yang mampu menggantikannya, kembalinya dia dari masa pensiun lebih merupakan langkah simbolis daripada langkah teknis, di saat tim nasional Jerman menghadapi krisis identitas yang melampaui posisi penjaga gawang hingga ke sistem tim secara keseluruhan.