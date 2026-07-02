Legenda Argentina, Diego Armando Maradona, telah meramalkan jalannya Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, delapan tahun yang lalu.

Maradona, yang membawa Argentina meraih gelar Piala Dunia 1986, meninggal dunia pada tahun 2020 pada usia hampir 60 tahun akibat serangan jantung yang parah.

Namun pada tahun 2018, dua tahun sebelum kematiannya, Maradona mengatakan dalam prediksinya mengenai Piala Dunia 2026, seperti dilansir surat kabar "Marca": "Orang Amerika akan ingin membagi pertandingan menjadi empat babak untuk memberi ruang bagi iklan."

Waktu membuktikan kebenaran prediksi sang legenda Tango tersebut, di mana setiap babak di Piala Dunia 2026 akan dihentikan sekitar 5 menit untuk istirahat minum bagi para pemain, dan selama periode tersebut iklan ditayangkan di layar televisi.

Dia menambahkan sambil tertawa: “Saya tidak suka hal ini; semangat pertandingan akan hilang. Mungkin orang Kanada adalah pemain hoki es yang hebat, dan orang Amerika ingin memainkan pertandingan dengan sistem empat babak, masing-masing berdurasi 25 menit untuk keperluan iklan, padahal seharusnya kita bermain selama 100 menit.”

Dia melanjutkan: “Meksiko akan keluar sebagai juara Piala Dunia itu, meskipun mereka tidak pantas mendapatkannya. Faktanya, jika Meksiko memenangkan dua pertandingan, mereka pada akhirnya akan berhadapan dengan Brasil atau Jerman dan kemudian tersingkir.”

Meksiko akan bertanding di babak 16 besar melawan Inggris, dan jika menang, mereka akan menghadapi pemenang antara Brasil dan Norwegia di perempat final Piala Dunia.