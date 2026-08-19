Sementara Barcelona terus mencari penyerang baru, sebuah nama muda mulai muncul dengan kuat di dalam tim, setelah menarik perhatian selama masa persiapan dan membuka peluang untuknya mendapatkan peran yang lebih besar bersama Hansi Flick.

Nama tersebut adalah penyerang timnas Mesir, Hamza Abdelkarim, yang berusia 18 tahun, dan yang dipuji oleh rekan-rekannya serta dibandingkan gaya mainnya dengan pemain Norwegia Erling Haaland, bintang Manchester City, karena kekuatannya di dalam kotak penalti dan kemampuannya menjangkau gawang, menurut laporan yang dibuat khusus oleh surat kabar Bild Jerman untuk bintang muda Mesir tersebut dengan judul: "Akankah ia menjadi penyerang utama tim Flick?".

Abdelkarim mencetak dua gol dalam penampilan perdananya bersama tim utama, dan ia juga menggetarkan jala pada laga persahabatan melawan Basel yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 5-2, sehingga dengan cepat membuktikan bahwa ia memiliki cukup kemampuan untuk menarik perhatian tim pelatih.

Flick berkata tentang pemain itu: "Hamza sangat rendah hati dan memiliki kepribadian yang luar biasa. Ia selalu memberikan segala yang dimilikinya, dan memiliki potensi besar. Seorang penyerang harus hadir di dalam kotak penalti, dan itulah yang ia lakukan hari ini, dan itu persis apa yang saya inginkan dari seorang ujung tombak".

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Abdelkarim terkait dengan Barcelona sejak awal tahun, setelah pertama-tama bermain bersama tim U-19 dengan status pinjaman selama paruh kedua musim lalu, sebelum bergabung secara permanen musim panas ini dalam kesepakatan senilai 1,5 juta euro.

Perbandingan pemain itu dengan Haaland berawal dari masa keberadaannya bersama tim junior, di mana rekan-rekannya menyebut namanya dengan nada lagu Haaland, setelah pelatih Pol Planas dan para asistennya menunjukkan kepadanya cuplikan penyerang Norwegia itu dan Victor Osimhen dengan tujuan mengembangkan pergerakan Abdelkarim di dalam lapangan.

Menurut surat kabar Jerman itu: "Barcelona masih bergerak untuk merekrut Julian Alvarez dari Atletico Madrid, dengan kemungkinan adanya kesepakatan yang dapat rampung sebelum tanggal 1 September".

Namun terhambatnya kesepakatan itu akan memberi Abdelkarim peluang nyata untuk masuk dalam perhitungan Flick, di tengah kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres serta tidak adanya penyerang senior lain dalam skuad.

Flick berkata tentang opsi-opsi serangannya: "Kami fokus pada para pemain yang kami miliki saat ini, dan tidak memikirkan hal-hal lain", dalam sebuah pesan yang mungkin mencerminkan keinginannya untuk memberi bakat muda tersebut kesempatan membuktikan diri bersama tim utama.