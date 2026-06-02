Kita seolah-olah sudah bisa merasakan cita rasa makanan stadion dan merasakan antusiasme yang semakin memuncak. Namun, sebelum Anda mengisi kulkas dan mengosongkan jadwal Anda sepenuhnya untuk sisa hari ini, mari kita hentikan sejenak untuk meninjau kenyataan: Piala Dunia FIFA 2026 baru akan resmi dimulai pada Kamis, 11 Juni 2026.

Meskipun tidak ada pertandingan langsung di lapangan hari ini, jendela siaran resmi dan slot pertandingan sudah ditetapkan sepenuhnya. Karena turnamen bersejarah yang diikuti 48 tim ini diselenggarakan bersama di seluruh Amerika Utara (AS, Kanada, dan Meksiko), penggemar yang menonton dari Zona Waktu Pegunungan berada di posisi yang sangat menguntungkan.

Ucapkan selamat tinggal pada alarm jam 01.00 dini hari yang menyiksa atau upaya menonton pertandingan fajar secara diam-diam di bawah meja seperti pada turnamen sebelumnya di Eropa atau Asia. Sebaliknya, penonton Zona Waktu Mountain (MT) akan menikmati rutinitas impian berupa pertandingan saat minum kopi di pagi hari, slot waktu yang sempurna di awal sore, dan pertarungan puncak di malam hari.

Di bawah ini adalah panduan lengkap GOAL mengenai slot waktu yang berulang dalam turnamen ini serta jadwal MT yang tepat untuk pekan pembuka yang sangat dinantikan.









📅 Piala Dunia 2026: Jadwal Pertandingan Minggu Pembukaan (Waktu Pegunungan)

Tanggal Pertandingan Waktu Kickoff (MT) Tempat / Kota Tuan Rumah Siaran Langsung Kamis, 11 Juni Meksiko vs. Afrika Selatan 13.00 Stadion Kota Meksiko FOX, Tubi 4K / Univision

Korea Selatan vs. Republik Ceko 20.00 Stadion Guadalajara FS1 / Universo Jumat, 12 Juni Kanada vs. Bosnia dan Herzegovina 13.00 Stadion Toronto FOX / TSN

Amerika Serikat vs. Paraguay 19.00 Stadion SoFi (Los Angeles) FOX / Peacock Sabtu, 13 Juni Qatar vs. Swiss 13.00 Wilayah Teluk San Francisco FOX

Brasil vs. Maroko 16.00 New York New Jersey FS1

Haiti vs. Skotlandia 19.00 Stadion Boston FS1

Australia vs. Turki 22.00 BC Place (Vancouver) FOX Minggu, 14 Juni Jerman vs. Curaçao 11:00 Stadion Houston FOX

Belanda vs. Jepang 14.00 Stadion Dallas FOX

Pantai Gading vs. Ekuador 17.00 Stadion Philadelphia FS1

Swedia vs. Tunisia 20.00 Stadion Monterrey FS1

Blok Waktu Harian Piala Dunia 2026 (MT)

Selama babak penyisihan grup yang terdiri dari 72 pertandingan, jadwal pertandingan akan diatur secara berurutan untuk memastikan penggemar sepak bola dapat menyaksikan sebanyak mungkin pertandingan berturut-turut. Jika Anda sedang merencanakan jadwal kerja dari rumah atau blok kalender musim panas Anda, berikut adalah jendela waktu yang berulang yang perlu Anda pertimbangkan:

Sesi Pagi Hari (10.00 / 11.00 Waktu Mountain): Siaran latar yang sempurna untuk diputar di monitor kedua Anda sambil membersihkan kotak masuk pagi sebelum makan siang.

Jadwal Siang/Awal Sore (13.00 / 14.00 MT): Cocok untuk istirahat siang atau memantau pertandingan ganda bergengsi sambil menikmati makan siang.

Jendela Setelah Jam Kerja (16.00 / 17.00 MT): Pertandingan fase grup unggulan yang disiarkan tepat saat Anda menyelesaikan hari kerja dan bersiap untuk malam hari.

Pertandingan Malam Hari (19:00 / 20:00 / 22:00 MT): Pertandingan-pertandingan penting yang diselenggarakan pada larut malam di kota-kota Pantai Barat seperti Los Angeles, Seattle, dan Vancouver.









Tempat Menonton Streaming di Zona Waktu Mountain

Jika Anda berencana untuk berhenti berlangganan TV kabel sepenuhnya sebelum hari pembukaan tiba, beberapa platform digital utama akan menawarkan siaran yang paling jernih dan andal:

Fubo (Pilihan Penggemar Olahraga): Menayangkan semua jaringan turnamen penting dalam bahasa Inggris dan Spanyol ( FOX, FS1, Telemundo, Universo ). Platform ini menyertakan fitur Unlimited Cloud DVR jika Anda perlu merekam pertandingan pukul 13.00 saat terjebak dalam rapat klien. Peacock (Pusat Bahasa Spanyol): Menayangkan langsung semua 104 pertandingan dalam bahasa Spanyol melalui Telemundo Deportes dan Universo seharga $10,99/bulan (tingkat Premium). FOX One & Tubi (Pusat Gratis & Mandiri): Aplikasi premium terbaru FOX, FOX One , akan menawarkan streaming langsung ke konsumen untuk setiap menit pertandingan. Sementara itu, layanan streaming gratis yang didukung iklan, Tubi , akan menampilkan sayap khusus Piala Dunia yang menampilkan siaran ulang pertandingan 24 jam dan sorotan ringkas sesuai permintaan.