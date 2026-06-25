Waktu kick-off pertandingan Tunisia vs Belanda masih belum pasti akibat ancaman cuaca buruk

Belum ada kepastian sama sekali bahwa pertandingan Piala Dunia antara Belanda dan Tunisia akan dimulai sesuai jadwal yang direncanakan, demikian dilaporkan RTL Nieuws pada Kamis sore.

Ahli cuaca memperkirakan akan terjadi badai petir, angin kencang, dan hujan lebat di Kansas City, tempat timnas Belanda akan memainkan pertandingan terakhirnya di babak penyisihan grup Piala Dunia pada pukul 01.00 (waktu Belanda).

FIFA harus mematuhi peraturan keselamatan setempat terkait petir. Prakiraan cuaca untuk Kansas City tampaknya tidak terlalu baik.

Tim Oranje akan bertanding malam ini pukul 18.00 waktu setempat di Kansas City Stadium yang tidak beratap. Menurut ahli meteorologi Magdel Erasmus dari Buienradar, ada kemungkinan curah hujan total 25 milimeter disertai badai petir.

Pertandingan Piala Dunia dapat mengalami penundaan yang cukup lama akibat badai petir. Pertandingan baru boleh dilanjutkan jika selama 30 menit tidak ada sambaran petir baru dalam radius 13 kilometer di sekitar stadion.

Setiap kali terdeteksi kilat baru, hitungan waktu akan dimulai kembali, sehingga penundaan bisa mencapai beberapa jam jika badai petir terus berlanjut. Hal ini sudah terjadi pada pertandingan antara Prancis dan Irak.

Kemungkinan penundaan sangat besar

Bahkan “fanwalk” terkenal dari Oranjelegioen pun bisa saja terganggu oleh cuaca buruk. Mike Nicco, pakar cuaca dan ahli meteorologi dari KCTV5 di Kansas City, bahkan memperkirakan kemungkinan penundaan pertandingan antara Oranje dan Tunisia mencapai delapan puluh persen.