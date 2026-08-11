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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Waktu Hampir Habis dan Saraf Menegang: Video yang Merangkum Kondisi Para Pemain Spanyol di Menit-Menit Akhir Piala Dunia

Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
Spanyol
Argentina
AS

Kepanikan melanda bangku cadangan Spanyol

Beberapa hari lagi, Spanyol akan merayakan sebulan sejak dinobatkan sebagai juara dunia, usai mengalahkan Argentina (1-0) di New York lewat gol yang dicetak Ferran Torres pada menit ke-106, untuk pertama kalinya sejak tahun 2010.

Timnas Spanyol pun membagikan lewat akun-akun media sosialnya sebuah video yang merangkum menit-menit terakhir final Piala Dunia 2026.

Keterangan yang menyertai video tersebut berbunyi sebagai berikut: "Waktu semakin menipis. Saraf menegang. Para pemain panik di bangku cadangan. Fabian nyaris terkena serangan jantung. Tiga menit, dua menit, tinggal satu menit lagi untuk menjadi... juara dunia. Jika hari ini hanya boleh menonton satu video saja, biarlah video ini yang jadi pilihannya".

Video itu memperlihatkan para pemain seperti Aymeric Laporte, Rodri Hernandez, dan Fabian Ruiz dalam kondisi yang jelas-jelas tegang, terus-menerus menutupi wajah mereka dengan tangan karena tak lagi sanggup menahan diri.

Timnas Spanyol memulai perjalanan Piala Dunia dengan hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde, lalu meraih kemenangan atas Arab Saudi (4-0) dan Uruguay (1-0), dan pada babak gugur mereka melewati Austria (3-0), Portugal (1-0), Belgia (2-1), serta Prancis (2-0).


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